Користувачів Google все менше цікавить криза

Інтерес користувачів російськомовної пошукової інтернет-системи Google до теми фінансово-економічної кризи поступово слабшає, йдеться в дослідженні Google. На думку компанії, це свідчить про те, що шок від різкого погіршення економічної ситуації позаду.

При цьому в дослідженні наголошується, що протягом трьох весняних місяців світова економічна криза продовжувала залишатися головним питанням для мільйонів користувачів. Проте на відміну від осінньо-зимового періоду на порядок денний виходять "часом несподівані теми", відзначає Google.

При цьому, незважаючи на загальний економічний спад, кількість запитів "бізнес в кризу" виросла на 70%. "Компанії і підприємці продовжують шукати нові стратегії і ефективні способи ведення бізнесу в кризовий період", - відзначає Google.

А найпопулярнішим запитом, що містить слово "інтернет", за три весняні місяці став "інтернет магазин".

РІА "Новости"