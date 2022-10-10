Подоляк іронічно зазначив, що пора у Білорусі "запускати внутрішні процеси".

Радник ОП Олексій Арестович разом з радником голови ОП Михайлом Подоляком потролили Лукашенка з приводу нібито підготовки удару України по Білорусі.

"До речі, Лукашенко проголошує якийсь наступ, створення регіонального угруповання двох союзних сил. Ось це (показуючи на Подоляка) - регіональне угруповання двох сил", - сказав Арестович.

Подоляк, своєю чергою, іронічно зазначив, що пора у Білорусі "запускати внутрішні процеси", оскільки з вертикаллю влади у них проблеми: "Мені здається, в Білорусі потрібно вже внутрішні процеси запускати, щоб більш-менш виразну вертикаль влади там побудувати".

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"Зараз ми тут на круглому столі розкладемо карту, і тоді вони дійсно зрозуміють, звідки готувався напад", - жартує Арестович.

Загрози Лукашенка на тлі ескалації російсько-української війни

10 жовтня Лукашенко і Путін домовилися розгорнути спільне угруповання військ на українському кордоні. При цьому білоруський диктатор, серед іншого, заявив, що Україна нібито готувала удар на Білорусь.

У відповідь в МВС повідомили про проведення активних дій щодо посилення підрозділів на кордоні з Білоруссю.

"Беларускій Гаюн" також пише, що угруповання існує вже 20 років, сама заява Лукашенка "нічого не варта".

Роль Білорусі у війні Росії проти України

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, лояльний до агресивної політики свого єдиного союзника Володимира Путіна, з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну надав Кремлю у користування військові бази республіки. Саме з території Білорусі російські танки проривали кордон з Україною.

З території Білорусі ведеться ракетний обстріл українських міст.

І хоч сам Лукашенко намагається заперечити факт військової співпраці з путінським режимом, на Білорусь, як і на Росію, накладені нові європейські санкції.

Разом з тим наразі регулярна білоруська армія не бере прямої участі у вторгненні в Україну. Хоча деякі експерти вважають це питанням часу. Москва продовжує вербувати на війну окремих білоруських "добровольців", організувавши їм навчання на території РФ.

Сьогодні російські війська вперше з кінця серпня вдарили по українських містах з повітряного простору Білорусі з Ту-22 м3 стратегічної авіації.

В цілому, на думку проекту "Беларускі Гаюн", загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року.

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