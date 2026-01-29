Астронавти помітили стародавнє озеро, приховане в пустелі

Ландшафт Джубби зафіксував момент в історії планети, коли Аравійський півострів був набагато зеленішим, ніж сьогодні.

Стародавнє місто Джубба, розташоване в затопленій улоговині пустелі Нафуд в Саудівській Аравії, процвітає там, де колись панувала вода. Про це пише dailygalaxy.

Відзначається, що оточене високими дюнами і палючою спекою, це віддалене селище виділяється на супутникових знімках як клаптикова ковдра з яскравих зелених кіл, що свідчить про дивовижне сільськогосподарське життя, яке живиться прихованими ґрунтовими водами.

Розташування Джубби в улоговині палеоозера допомогло їй зберегти унікальний мікроклімат. Найближча гора Джабаль Умм Сінман, що підноситься на 1264 метри, відіграє важливу роль. Її силует з двома горбами, що нагадує відпочиваючого верблюда, надихнув на назву, яка перекладається як "гора з двома верблюжими горбами".

Як зазначається в звіті обсерваторії Землі NASA, масивна форма гори створює "вітряну тінь", захищаючи місто від більшої частини піску, що переноситься переважаючими західними і східними пустельними вітрами.

Цікаво, що цей природний бар'єр також сприяв розвитку сільського господарства. Більша частина сучасного землеробства в цьому районі заснована на круговому зрошенні, що утворює характерні круглі поля, видимі з орбіти. Завдяки підземному водоносному горизонту поселення продовжує отримувати доступ до води навіть у цій вкрай посушливій зоні.

Реліквії стародавніх мешканців пустелі

Важливо, що крім своєї сільськогосподарської цінності, Джубба також є однією з найбагатших археологічних зон Саудівської Аравії. На скелястих передгір'ях Джабаль Умм Сінман розкидано близько 5500 написів і 2000 зображень тварин, включаючи зображення леопардів, страусів і більше 1000 верблюдів. Вважається, що ці зображення датуються як мінімум 10 000 років тому. У статті сказано:

"Цей район, ймовірно, був проміжною точкою для стародавніх людей, завдяки постійному водопостачанню, яке зберігалося ще довго після того, як інші озера на Аравійському півострові висохли близько 5000 років тому. Слаборозрізнювані дороги, видимі на супутникових знімках, імовірно збігаються зі стежками, якими користувалися ці стародавні мандрівники. Їхня спадщина, висічена в камені, є частиною об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, який також включає в себе місця наскельного живопису недалеко від Шувайміса".

Континент, якому не вистачає води

Цікаво, що ландшафт Джубби зафіксував момент в історії планети, коли Аравійський півострів був набагато зеленішим, ніж сьогодні. У міру зміни кліматичних умов і поширення опустелювання більшість прісноводних озер регіону зникли.

"Озеро Джубба було одним з мережі джерел прісної води в тодішньому більш вологому середовищі. Навіть коли регіон став більш посушливим, озеро Джубба, ймовірно, продовжувало утримувати прісну воду протягом деякого часу завдяки своєму розташуванню серед дюн, що поповнюють ґрунтові води", - зазначила обсерваторія Землі.

Важливо, що існування таких місць підтверджує зростаюча кількість досліджень стародавніх міграційних маршрутів людини. Передбачається, що багаті на воду контрольні точки, такі як Джубба, могли відігравати центральну роль у переміщенні ранніх популяцій через посушливі зони.

Незвичайні місця на Землі

