У Чернівецькій області вбили чоловіка, який приїхав з Волині, щоб купити іномарку.

В Чернівецькій області знайшли вбитим жителя Волині – тіло виявлено в лісосмузі. У скоєнні злочину підозрюють двох жителів Буковини, до яких чоловік приїхав, щоб купити автомобіль "Mercedes Vito".

Вбитому було 52 роки. Слідчі вважають, що волинянина за попередньою змовою вбили 29-річний житель села Молодія та 34-річний чоловік з с. Чагор, повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі.

Правоохоронці дізналися, що покупець машини й "продавці" зустрілися в п'ятницю ввечері, 10 вересня, між селами Валя Кузьміна й Тарашани.

За відомостями правоохоронців, зловмисники забили покупця до смерті, а потім відібрали у нього $3 тисячі й особисті речі.

"…з метою заволодіння грошовими коштами покупця та умисного позбавлення його життя, чоловіки напали на потерпілого, спільно завдавали йому удари до тих пір, поки він не припинив подавати ознаки життя…", – зазначили у прокуратурі.

Розпочато провадження за п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 та ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу – умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, та розбій, поєднаний з насильством.

Тільки за одне вбивство зловмисників можуть довічно позбавити волі.

Нагадаємо, наприкінці серпня у місті Новоград-Волинський Житомирської області теж сталося незвичайне вбивство – за відомостями правоохоронців, у сквері чоловік підійшов до жінки, яка чекала на роботодавця, і вдарив у шию гострим предметом.

Зловмисник зник з місця злочину. Постраждала померла, її тіло знайшли на одній з вулиць міста. Пізніше підозрюваного у скоєнні вбивства затримали.

Автор: Екатерина Присяжнюк