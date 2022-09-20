Похорон королеви відвідали 2000 гостей.

Маленький павук підірвав соцмережі своєю раптовою появою на похоронах королеви Великобританії Єлизавети II.

У понеділок, 19 вересня, відбулися похорони королеви Єлизавети II. Труна королеви Єлизавети II була прикрашена квітами, поверх яких лежала записка, написана її сином, королем Чарльзом III, від руки. У ній йшлося: "В любові і відданій пам'яті".

Істота, яку не кликали, якимось чином дісталася до служби, пройшлася труною покійної монархині і запискою короля. Після – зарилася у вінок.

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Похорон королеви відвідали 2000 гостей, серед яких близько 90 світових лідерів, у тому числі – президент США Джо Байден. Була присутня також перша леді України Олена Зеленська. Але увагу соцмереж привернув саме маленький гість.

Павук знаходився поруч зі імператорською державної короною і величезним букетом квітів, який збирали під чуйним керівництвом короля. На офіційній сторінці британської королівської сім'ї в Twitter зауважили, що на прохання короля у вінок вплели листя розмарину, англійського дуба і мирта (його також використаои у весільному букеті королеви в 1947 році).

Під час активного обговорення в соцмережах павука називали незваним гостем, інші відзначали хоробрість "маленького хлопця". Хтось співчував цій істоті, яка швидко і, можливо, ненавмисно знайшла солідну базу шанувальників по всьому світу.

Він настільки швидко завоював серця спостерігачів в соціальних мережах, що вони писали: "Боже, бережи Королівського павука".

Нагадаємо, 8 вересня 2022 року у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великобританії Єлизавета II. Після смерті монарха в країні почався десятиденний траур.

Наступного дня новий король Великобританії Чарльзл III виступив з першим телевізійним зверненням до нації, в якому розповів про свою матір – королеву Єлизавету II, а також пообіцяв продовжувати її шлях.

10 вересня Чарльза III офіційно проголосили королем Великої Британії на історичній церемонії в Сент-Джеймському палаці.

19 вересня пройшли похорон Єлизавети II.

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