Що не варто зберігати в пластикових контейнерах: експерти склали список з 5 продуктів

Експерти не радять використовувати одноразовий пластик для їжі для замовлень на винос не лише для зберігання, а й для розігрівання залишків страви.

Правильне зберігання продуктів харчування є необхідним для збереження свіжості продуктів, приготування їжі, дарування домашніх страв та збереження залишків їжі на потім. Чимало людей використовують пластикові контейнери, але деякі продукти ніколи не слід зберігати в них, пише Martha Stewart.

Видання вирішило проконсультуватися з експертами з безпеки харчових продуктів, щоб визначити, які продукти не слід зберігати в пластикових контейнерах та чи є альтернатива.

В матеріалі зазначається, що хоча існують пластикові контейнери, безпечні для харчових продуктів, дуже важливо переконатися, що вони в хорошому стані. Ще варто уникати зберігання в них певних продуктів, щоб запобігти будь-яким ризикам.

Відео дня

Викладач з питань безпеки харчових продуктів у Мічиганському державному університеті Еріка Рейстер зазначила, що споживачі повинні бути обережними з пластиковими контейнерами для зберігання харчових продуктів, особливо зі старими та одноразовим пластиком.

"Ці вироби можуть містити бісфенол А, або BPA, хімічну речовину, яка часто міститься у старому пластику. Пластикові контейнери, які мають подряпини або були неодноразово нагріті в мікрохвильовій печі, також ніколи не слід використовувати для зберігання харчових продуктів", - пояснила Рейстер.

Складено список з 5 продуктів, які експерти не радять зберігати в пластиковому контейнері:

1. Сире м'ясо

Викладач з питань безпеки харчових продуктів у Мічиганському державному університеті Шеннон Стовер поділилася, що зберігання сирого м'яса в пластикових контейнерах може становити ризик для безпеки харчових продуктів.

Якщо в цьому посуді є подряпини або інші пошкодження, там можуть утримувати бактерії з сирого м'яса, сприяючи їхньому розмноженню. Тому, щоб зменшити ризик, варто обирати скляні контейнери.

2. Жирні продукти

Продукти з високим вмістом жиру не слід зберігати в пластикових контейнерах, оскільки багато пластикових добавок є ліпофільними. Це означає, що вони здатні легше розчинятися в жирах, ніж у воді.

В статті додається, що коли жирні продукти зберігаються в пластикових контейнерах, ці хімічні речовини мігрують у продукти, збільшуючи ризик забруднення.

Зокрема, мова йде про оливкову олію, вершкове масло, сир, м'ясо, рибу, горіхи та горіхове масло, залишки їжі, смажені продукти, соуси тощо.

3. Кислі продукти

Як і жирні продукти, кислі продукти частіше викликають хімічну міграцію при зберіганні в пластикових контейнерах.

Кислі продукти, включно зі стравами на основі томатів, цитрусові фрукти та соки, заправки для салатів і ферментовані продукти, такі як йогурт, квашена капуста та кімчі, можуть вступати в реакцію з пластиковими поверхнями.

Стовер зауважила, що кислі продукти можуть залишати плями на пластиковому посуді.

4. Корм для домашніх тварин

Стовер розповіла, що хоча пластикові контейнери можуть здаватися зручними для зберігання корму для домашніх тварин, тривале зберігання може збільшити ризик захворювань, що передаються через їжу.

Якщо ви вже звикли зберігати корм для тварин в контейнері, тоді експерт радить обирати скло або нержавіючу сталь, щоб зменшити ризик забруднення корму токсинами. Це не дозволить нанести шкоди домашньому улюбленцю.

5. Залишки їжі, які потрібно розігрівати

Ресторани часто надають одноразові пластикові контейнери для замовлень на винос та залишків їжі.

Стовер радить при розігріванні такої їжі використовувати посуд, призначений для використання в мікрохвильовій печі.

"Скляні, керамічні контейнери та всі пластикові контейнери повинні мати маркування для використання в мікрохвильовій печі", - зауважила експерт.

За її словами, контейнери для їжі на винос можуть деформуватися або розплавитися, що призведе до потрапляння шкідливих хімічних речовин в їжу.

Корисні поради з використання мікрохвильовки

Раніше УНІАН повідомляв, що експерт з кулінарії Том Ферріс розповів, як приготувати яєчню в мікрохвильовці, якщо немає ні сковорідки, ні каструлі, ні плити.

Також ми писали, що експерти склали перелік з 7 продуктів, які в жодному разі не варто розігрівати в мікрохвильовій печі, щоб не сталося неприємних наслідків.

Вас також можуть зацікавити новини: