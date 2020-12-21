Ялинка прикрашена головними атрибутами року, що минає.

В одній з медустанов Дніпровського району Києва з'явилася незвичайна ялинка, прикрашена захисним медичним костюмом.

Відповідне фото з'явилося в спільноті "Типичный Киев" у Facebook.

"У лікарні на Тичини вже теж ялинку прикрасили. А ви прикрасили?",- пише автор публікації.

Для прикраси дерева, крім костюма, застосували захисне скло, маску, рукавички й бахіли. На верхівці ялинки встановлено традиційну зірку.

Більшість користувачів, які відреагували на пост, оцінили креатив медиків. Втім, в коментарях деякі кияни обурилися подібним рішенням.

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Автор: УНІАН