Ялинка в київській лікарні / фото Типичный Киев
В одній з медустанов Дніпровського району Києва з'явилася незвичайна ялинка, прикрашена захисним медичним костюмом.
Відповідне фото з'явилося в спільноті "Типичный Киев" у Facebook.
"У лікарні на Тичини вже теж ялинку прикрасили. А ви прикрасили?",- пише автор публікації.
Для прикраси дерева, крім костюма, застосували захисне скло, маску, рукавички й бахіли. На верхівці ялинки встановлено традиційну зірку.
Більшість користувачів, які відреагували на пост, оцінили креатив медиків. Втім, в коментарях деякі кияни обурилися подібним рішенням.
Інші курйозні новини
- У Черкасах новорічну ялинку прикрасили "оком Сатани" (фото)
- У школі на Сумщині встановили "новорічну" драбину (фото)
- Під Херсоном під час відкриття згоріла головна ялинка: люди сміялися і фотографували (відео)
- "Півник з кличкою "Батерфляй": на відкритті ялинки в Одесі включили Російський "блатняк" (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram