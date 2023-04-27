Попри спротив прихожан УПЦ МП, комісії вже вдалось оглянути деякі корпуси Києво-Печерської лаври.

У швейному корпусі Києво-Печерської лаври знайшли специфічні манекени, розповіла в ефірі телемарафону голова комісії з питання передачі майна Києво-Печерської лаври Мар'яна Томин.

Раніше УНІАН писав, що під час обшуків у Новинського знайшли цікаву іграшку.

"Це манекени, на яких здійснювалися, я так розумію, заміри... Наче це обриси людського тіла з неймовірно неприроднім животом", - відповіла Томин.

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Вона додала, що не знає, для кого саме цей пошив здійснювали. "Частина цих (швейних) машинок була вже упакована, далі все стояло в ящиках...Тобто, схоже на те, що вони не вивезли рештки того майна, яке там у них залишилося", - відповіла Томин.

Водночас ще 21 квітня МКІП опубліковало серію фото Братського корпусу на Ближніх печерах, зроблених комісією, на своїй сторінці у Facebook.

На один з кадрів потрапило приміщення імпровізованої МП швейної - зокрема, манекену зі збільшеним животом. "У внутрішніх приміщеннях встановлено нагромадження меблів, різноманітних пакувальних матеріалів, товарів для продажу (церковна утварь, свічки, календарі, буклети), одягу та взуття, швейне обладнання", - повідомляло міністерство.

Виселення УПЦ МП з Лаври - що відомо

Ще 29 березня, згідно з рішення адміністрації заповідника, попи УПЦ МП повинні були покинути приміщення Києво-Печерської лаври і дати змогу вільно працювати комісії Мінкульту з обстеження наявності і стану держмайна.

30 березня у лаврі стались перші зіткнення прихожан Московського патріархату з представниками комісії Мінкульту, перед якими зачинили двері до храмів. Всього у фахівців на оцінку стану держмайна є три місяці.

Невдовзі екс-намісника Лаври Павла Лебедя ("Мерседеса") затримали за підозрою у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправданні дій агресора. Зараз він під домашнім арештом. Водночас у глави УПЦ МП Онуфрія знайшли російське громадянство, яке він, втім, палко заперечує.

Попри спротив прихожан УПЦ МП, комісії вже вдалось оглянути три корпуси Києво-Печерської лаври: дві національного та одного місцевого значення, а саме корпуси 37, 37-а та 38: галереї до Ближніх печер, Дзвіниці на Ближніх печерах, Входу до Галереї Ближніх печер. Об’єкти є пам’ятками архітектури і входять до Ансамблю Києво-Печерської лаври та об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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