Рідкісні та екзотичні рослини можуть загинути взимку через низькі температури.

Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка в Києві - найбільший сад в Україні та один із найбільших у Європі. Тут росте близько 13 000 видів дерев, квітів та інших рослин з усього світу. Однак зараз він перебуває на межі катастрофи - безліч рідкісних і екзотичних рослин можуть загинути взимку через руйнування енергоінфраструктури від російських ударів.

Як розповіла The Guardian співробітниця ботсаду Жанна Ярославська, під час відключень електрики вони використовують піч, яку опалюють дровами, щоб підтримувати потрібну температуру.

"Взимку ми робимо це цілодобово. Нашим рослинам потрібна постійна температура. Вони не люблять ні холоду, ні спеки", - зазначила вона. Так, наприклад, колекції бромелієвих з Америки потрібна мінімальна температура 10 °C, нижче цього значення все загине.

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"У гіршому випадку ми втратимо більшу частину нашої колекції", - сказав Роман Іванніков, керівник відділу тропічних і субтропічних рослин.

Так, наприклад в оранжереї орхідей - унікальна колекція екзотичних зразків. Минулого року тут було встановлено три теплові насоси для підтримання температури на рівні 20-22 °C. Але резервного живлення на випадок тривалого відключення немає.

Також ботсад постраждав від ракетних обстрілів столиці - час від часу уламки, що падають, розбивають скло в теплицях. Вибухові хвилі також змістили шматок стіни і повалили червонокнижні рослини. "Прямого попадання в нас не було. Але ми зазнали великих збитків", - сказав Іванніков.

Ярославська каже, що хотіла б замінити старі будівлі на сучасну, більш теплозберігаючу версію, проте немає сенсу вносити поліпшення, поки йде війна. Наразі мета полягала в тому, щоб сад і його 4000 тропічних і субтропічних рослин пережили майбутню зиму.

"Якби у мене була чарівна паличка, я б хотіла, щоб не було Росії", - каже Ярославська. "Немає Росії - значить, немає проблем. Ми могли б жити нормально".

Ситуація в енергетиці

Також ми розповідали, що повітряні лінії електропередач в Україні можуть перенести під землю, щоб убезпечити їх від російських обстрілів.

З наступного тижня відключень світла в Україні може стати більше, розповів директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко. За його словами, другий блок Південноукраїнської АЕС наступного тижня може піти в позаплановий ремонт через пошкодження головної помпи.

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