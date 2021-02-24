Тваринка здорова, за нею стежать фахівці.

У США народилося цуценя з шістьма лапами і двома хвостами. Про появу тваринки з патологічним набором кінцівок повідомила ветеринарна клініка Neel Veterinary Hospital в Оклахомі.

Читайте такожУ зоопарку Сіднея вперше за рік народилось маля коали (відео)"Ви можете помітити, що тваринка виглядає трохи інакше - шість лап! Вона має вроджені вади. У неї одна голова та грудина, але дві тазові кістки та два сечовивідні шляхи, дві репродуктивні системи, два хвости та шість лап", - йдеться у дописі, передаэ ТСН.

Цуценя породи бордер-коллі назвали Скіпером. Фахівці припускають, що у собачки був брат-близнюк, який у результаті не зміг розвинутися в утробі матері, а частина його кінцівок перейшла "у спадщину" іншому.

"Її органи у чудовій формі, тварина пісяє і какає, і дуже сильна! Вона має гарний вигляд і добре росте. Всі її лапи рухаються і реагують на подразники, як у звичайного цуценяти. Можливо, їй знадобиться фізіотерапія та допомога з мобільністю, коли вона подорослішає. Ми будемо стежити за її розвитком та допомагатимемо зробити життя тварини комфортним. Зараз у неї все добре", - додали у ветеринарній клініці.

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Автор: УНІАН