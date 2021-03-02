За словами генерального директора "Метінвесту", заяви компанії в частині екології завжди підкріплюються покроковим планом дій з конкретними показниками.

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група "Метінвест" розробляє дорожню карту на найближчі 10 років зі скорочення викидів вуглекислого газу підприємствами групи.

Про це в інтерв'ю The Brussels Times повідомив генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков.

"Зараз розробляється 10-річна Дорожня карта "Метінвесту" зі скорочення викидів CO2. Як тільки у нас буде розуміння, яким чином ми зможемо стати вуглецево-нейтральною компанією, ми оголосимо про це", - сказав Риженков.

Він підкреслив, що заяви компанії в частині екології завжди підкріплюються покроковим планом дій з конкретними показниками, які повинні бути досягнуті.

"Добрі наміри повинні підкріплюватися реальними кроками, які потрібно зробити для досягнення цієї мети, і наявними ресурсами, щоб обіцянки не виглядали голослівними. "Метінвест" бере на себе відповідальність за кожну дану обіцянку. Всі наші заяви в частині екології підкріплюються покроковим планом дій із зазначенням обсягів зниження викидів і вартості", - додав він.

Довідка УНІАН. Група "Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним з найбільших в СНД виробником залізорудної сировини і сталі.

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Автор: УНІАН