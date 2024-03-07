Якщо навіть якісь з антарктичних "мешканців" виявляться їстівними, їх ледве вистачить на порядну страву, кажуть вони.

В Антарктиці ростуть дуже токсичні гриби, тому краще ними не ласувати, а їстівні - рідкісні, розповіли у Національному антарктичному центрі України.

Загалом в Антарктиці відомо близько 20 видів шапинкових грибів. Представники кількох з них є в районі Аргентинських островів-півострова Київ (біля західного узбережжя Антарктичного півострова у складі архіпелагу Вільгельма). Одні мають темніші плодові тіла й схожі на лисички, а інші виглядають, як маленькі опеньки.

"Вони зустрічаються на куртинах мохів, у товщі яких розвивається їхня мікориза. Полюбляють захищені умови на товстих мохових банках чи луговинах килимкових мохів. Чи їстівні антарктичні гриби? О, з ними треба бути обережними. Адже докладні дослідження одного з видів показали, що він може бути дуже токсичним. Більшість же грибів взагалі лишаються недослідженими", - повідомили науковці.

За їх словами, проте якщо навіть якісь з антарктичних "мешканців" виявляться їстівними, то їх ледве вистачить на порядну страву, бо вони дуже рідкісні та з’являються лише в сприятливі роки.

Науковці оприлюднили фото, на яких - гриби омфаліни на мисі Перес. Їхній розмір в середньому - 2 см у висоту та 1,5 см - ширина шапинки.

Інші новини від українських біологів:

Як повідомляв УНІАН, нещодавно полярники опублікували відео, на якому зафіксовано одну годину з життя субантарктичних пінгвінів.

Також біолог 28-ї Української антарктичної експедиції Тарас Перетятко зняв на відео несподівану зустріч з морськими слонами. Зазначається, що зазвичай цих тварин дуже важко там зустріти.

Вас також можуть зацікавити новини: