Samsung офіційно представила смартфон Galaxy M17, який прийшов на зміну Galaxy M16. При ціні 140 доларів він отримав якісний дисплей, потрійну камеру та 6 років оновлень ОС, пише Fone Arena.
Апарат комплектується 6,7-дюймовим екраном Super AMOLED з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 90 Гц, піковою яскравістю до 1100 ніт і захисним склом Corning Gorilla Glass Victus. Камера в краплеподібному вирізі 13-мегапіксельна.
Чипсет Exynos 1330 доповнений 4/6/8 ГБ ОЗП і 128 ГБ ПЗП. Внутрішня пам'ять розширюється за допомогою карт microSD об'ємом до 2 ТБ. Ззаду розташовані три камери: основна 50-Мп з OIS, 5-Мп ширык і 2-Мп макросенсор. Корпус пристрою завтовшки 7,5 мм захищений від пилу і води за стандартом IP54. Акумулятор – 5000 мАг із зарядкою 25 Вт.
Можливості підключення включають слот для двох SIM-карт, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц+5 ГГц), Bluetooth 5.3, а також NFC і порт USB Type-C. Пристрій працює на Android 15 з оболонкою One UI 7 і буде оновлюватися аж до Android 21.
Galaxy M17 коштуватиме 140 доларів (~5800 грн) за комплектацію 4+128 ГБ, тоді як версії телефону з 6 ГБ і 8 ГБ ОЗП оцінили в 160 і 175 доларів відповідно. Першою країною, де стартували продажы, стала Індія.
Раніше цього тижня популярны бюджетні смартфони Samsung почали отримувати Android 16. Розмір завантаження становить 2,3 ГБ, в оновленні також міститься патч безпеки за вересень 2025 року.
Тим часом у Xiaomi вийшов новий бюджетний смартфон дешевше 5000 грн. У нього 50-мегапіксельна камера з ШІ, великий акумулятор ємністю 6000 мАг і 120 Гц дисплей.