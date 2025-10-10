Корейський бренд без гучних анонсів представив новий недорогий смартфон Galaxy M17.

Samsung офіційно представила смартфон Galaxy M17, який прийшов на зміну Galaxy M16. При ціні 140 доларів він отримав якісний дисплей, потрійну камеру та 6 років оновлень ОС, пише Fone Arena.

Апарат комплектується 6,7-дюймовим екраном Super AMOLED з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 90 Гц, піковою яскравістю до 1100 ніт і захисним склом Corning Gorilla Glass Victus. Камера в краплеподібному вирізі 13-мегапіксельна.

Чипсет Exynos 1330 доповнений 4/6/8 ГБ ОЗП і 128 ГБ ПЗП. Внутрішня пам'ять розширюється за допомогою карт microSD об'ємом до 2 ТБ. Ззаду розташовані три камери: основна 50-Мп з OIS, 5-Мп ширык і 2-Мп макросенсор. Корпус пристрою завтовшки 7,5 мм захищений від пилу і води за стандартом IP54. Акумулятор – 5000 мАг із зарядкою 25 Вт.

Можливості підключення включають слот для двох SIM-карт, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц+5 ГГц), Bluetooth 5.3, а також NFC і порт USB Type-C. Пристрій працює на Android 15 з оболонкою One UI 7 і буде оновлюватися аж до Android 21.

Galaxy M17 коштуватиме 140 доларів (~5800 грн) за комплектацію 4+128 ГБ, тоді як версії телефону з 6 ГБ і 8 ГБ ОЗП оцінили в 160 і 175 доларів відповідно. Першою країною, де стартували продажы, стала Індія.

Раніше цього тижня популярны бюджетні смартфони Samsung почали отримувати Android 16. Розмір завантаження становить 2,3 ГБ, в оновленні також міститься патч безпеки за вересень 2025 року.

Тим часом у Xiaomi вийшов новий бюджетний смартфон дешевше 5000 грн. У нього 50-мегапіксельна камера з ШІ, великий акумулятор ємністю 6000 мАг і 120 Гц дисплей.

