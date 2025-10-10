Наразі він бореться за життя.

Батько хлопчика, який загинув у Запоріжжі внаслідок удару РФ, три роки перебував у російському полоні.

Як повідомляє Суспільне, родичка родини розповіла, що чоловік повернувся з полону навесні. За її словами, родина купила будинок на початку весни.

Зараз батьки хлопчика перебувають у лікарні.

Відео дня

"Швидка приїхала, дитину винесли мертву майже, пульс прощупувався. Боролися лікарі, але не врятували. Вони купили будинок на початку весни", – розповіла місцева жителька.

Родичка родини місцевому виданню "5 редакція" сказала, що про трагедію вона дізналася із дзвінка від невістки.

"Подзвонила невістка в 2:22, що до них у хату приліт, все горить. Що брата чоловіка забрала дев’ята, не знаємо, чи врятують йому ноги, чи ні. Кажу, три роки у полоні для того, щоб загинув тут, вдома. Хлопчика не врятували в лікарні. Йому було сім років", - заявила родичка родини.

Удар по Запоріжжю - що відомо

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі внаслідок атаки окупантів на Запорізьку область пошкоджено понад десяток багатоповерхівок та 8 будинків приватного сектору.

Приблизно з першої ночі ворог розпочав масований обстріл обласного центру. Було кілька хвиль атак: спочатку - "Шахеди", які протягом години атакували місто, а близько 4-ї ранку - керовані авіабомби та крилаті ракети.

Загалом по Запоріжжю цієї ночі ворог спрямовував 8 "Шахедів", 5 ракет і 5 КАБів. Загинув семирічний хлопчик. Ще четверо - поранені.

