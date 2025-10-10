Аварійно-відновлювальні роботи тривають у кожному з постраждалих регіонів.

Внаслідок масштабної ракетно-дронової атаки пошкоджені енергетичні об’єкти у кількох областях, що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів.

Як повідомили в "Укренерго", найскладніша ситуація у м. Київ, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях.

"Для стабілізації ситуації в енергосистемі у частині названих регіонів, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях запроваджені аварійні відключення. Через наслідки попередніх ворожих обстрілів на Чернігівщині місцевим обленерго запроваджений графік погодинних відключень обсягом однієї черги", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" наголосили, що енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути пошкоджене російськими обстрілами обладнання в роботу. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у кожному з регіонів, що постраждав від ворожих атак.

При цьому зазначається, що споживання електроенергії залишається високим та загалом відповідає сезонним показникам через утримання хмарної погоди на всій території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

"Зберігається необхідність ощадливого енергоспоживання. Якщо у вас є світло, будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно упродовж всієї поточної доби", - закликали у компанії.

Удар Росії по енергосистемі України - останні новини

В ніч на 10 жовтня РФ завдала масованого ракетно-дрогового удару по енергетичній інфраструктурі Україні, через що у багатьох областях перебої зі світлом, введені графіки відключень.

У свою чергу прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомиила, що у Києві повне відновлення водопостачання очікується протягом кількох годин. Щодо енергопостачання, то критична інфраструктура вже заживлена.

