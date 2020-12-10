Раніше на звернення Поклонської відреагували в Кремлі.

Нелегітимний депутат Держдуми РФ та екс-«прокурор» Криму Наталія Поклонська запросила Ілона Маска на окупований Росією півострів, щоб американець вирішив питання постачання води.

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Відповідний пост з’явився в Twitter.

«Хочу запропонувати пану Ілону Маску переїхати до Криму. У нас велика кількість космічних об’єктів, а практично повна відсутність прісної води нагадує планету Марс», – написала вона.

При цьому на пост Поклонської відреагував не Маск, а директор Роскосмосу.

«А ви не хочете використати технології підготовки води, розроблені Московським інститутом теплотехніки для Москви, або технології її опріснення, які ми зробили для Казахстану на Каспії? Обидва підприємства – наш Роскосмос. Чи вам обов’язково потрібен Ілон Маск?», – поцікавився Дмитро Рогозін.

Після цього окупантка почала одразу виправдовуватися, мовляв, вона за те, щоб російські ракети літали крутіше, ніж ракети NASA, і щоб росіяни та кримчани жили краще, ніж зараз.

«Я за те, щоб ми не збирали всією країною гроші на лікування дітей. За те, щоб наші ліки були ефективні – як за кордоном», – вставила «депутатка» Держдуми РФ.

Вочевидь, Роскосмос така відповідь не задовольнила і корпорація запросила колаборантку відвідати свої підприємства для «ознайомлення» з розробками.

Раніше на звернення Поклонської відреагували в Кремлі.

Засуха в Криму: що відомо

З 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху й обміління водосховищ почали вводити обмеження подачу води. Питну воду жителям подають строго по годинах - вранці та ввечері. З 23 вересня обмежувальні заходи подачі води ввели в Алушті, Партеніті та Малому Маяку. Також через пересохлі свердловини воду у 29 сіл північного Криму доставляють цистернами.

Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до «гіршого сценарію» з водозабезпеченням півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливо тільки після деокупації півострова.

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Автор: УНІАН