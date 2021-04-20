В Івано-Франківську зоозахисники випустили на волю понад дві сотні червонокнижних кажанів.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, це врятована узимку величезна колонія рукокрилих, яку випадково знайшли будівельники під час ремонту. Тваринки облаштували місце для зимівлі під пенопластом, і їм дуже пощастило, що робітники не викинули їх, а одразу зателефонували до зоозахисників.
Перезимувати кажанам пощастило в Галицькому центрі реабілітації диких тварин на Івано-Франківщині, а після сплячки їх випустили у природу.
Зоозахисники хочуть довести людям, що ці тварини страшні хіба що на вигляд, а насправді ж вони дуже корисні - вони поїдають комарів та інших шкідників.
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