Взимку цю величезну колонію рукокрилих випадково знайшли будівельники під час ремонту.

В Івано-Франківську зоозахисники випустили на волю понад дві сотні червонокнижних кажанів.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, це врятована узимку величезна колонія рукокрилих, яку випадково знайшли будівельники під час ремонту. Тваринки облаштували місце для зимівлі під пенопластом, і їм дуже пощастило, що робітники не викинули їх, а одразу зателефонували до зоозахисників.

Перезимувати кажанам пощастило в Галицькому центрі реабілітації диких тварин на Івано-Франківщині, а після сплячки їх випустили у природу.

Зоозахисники хочуть довести людям, що ці тварини страшні хіба що на вигляд, а насправді ж вони дуже корисні - вони поїдають комарів та інших шкідників.

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Автор: Марина Григоренко