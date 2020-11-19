Кам’яний окунь занесений до Червоної книги України в зв’язку з малою чисельністю популяції

Незвичний улов виявили науковці Одеського центру ПівденНІРО при огляді бичкових сіток в Одеській затоці. У сітку потрапила риба-гермафродит - кам'яний окунь.

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Такі рідкісні види риб дають змогу науковцям глибше оцінити стан чорноморської іхтіофауни.

Кам’яний окунь – один з найкращих мисливців Чорного моря, майстер підводного маскування. Колір його тіла повністю збігається з кольором кам’яних водоростей.

Зазвичай риба досягає довжини 30 см та ваги близько 250 грамів. Його тіло сплющене та покрите дрібною лускою.

Кам’яний окунь – гермафродит, у статевих залозах кожної особини розвиваються як жіночі, так і чоловічі статеві клітини. При цьому ікра й молоки в однієї особи дозрівають у різний час, і вона по черзі виконує функції самки та самця.

Кам’яний окунь занесений до Червоної книги України в зв’язку з малою чисельністю популяції.

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Автор: Людмила Жерновська