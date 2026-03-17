Найекологічніші міста планети: опубліковано новий світовий рейтинг

Аналітики оцінювали міста за низкою критеріїв, пов’язаних з екологією та сталим розвитком.

Складено рейтинг найекологічніших міст світу, повідомляє британське видання Daily Mail. Аналітики оцінювали міста за низкою критеріїв, пов'язаних з екологією та сталим розвитком, таких як: кількість парків і зелених зон, якість повітря, доступність громадського транспорту, рівень викидів та екологічна політика місцевої влади.

Столиця Норвегії, Осло, виявилася найекологічнішим містом у світі. Тут проживає понад 724 тисячі людей, але при цьому тут достатньо місця для зелених насаджень, і 95% місцевих жителів живуть усього за 300 метрів від зелених зон. Осло давно вважається одним із лідерів екологічної політики: тут активно розвивають електротранспорт, скорочують автомобільний рух у центрі та інвестують у зелену інфраструктуру.

На другому місці опинився Вільнюс – столиця Литви, а третю позицію посів Гельсінкі у Фінляндії. Також до десятки увійшла столиця Австрії – Відень, яка регулярно посідає високі місця в екологічних та урбаністичних рейтингах.

До списку потрапили й міста за межами Європи наприклад, столиця Австралії – Канберра та найбільше місто країни – Сідней.

Повний рейтинг десяти найекологічніших міст світу виглядає так:

Осло (Норвегія) Вільнюс (Литва) Гельсінкі (Фінляндія) Відень (Австрія) Канберра (Австралія) Сідней (Австралія) Стокгольм (Швеція) Сінгапур (Сінгапур) Редінг (Велика Британія) Мюнхен (Німеччина)

Експерти відзначають, що більшість міст з рейтингу активно інвестують у розвиток зелених зон, екологічний транспорт та програми скорочення викидів, що робить їх одними з найкомфортніших для життя.

Експерти підкреслюють, що подібні рейтинги відображають зростаючу конкуренцію між містами за статус екологічно відповідальних мегаполісів. Багато муніципалітетів активно впроваджують "зелені" технології, розвивають громадський транспорт і збільшують площі парків, щоб знизити навантаження на навколишнє середовище.

