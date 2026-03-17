Найекологічніші міста планети: опубліковано новий світовий рейтинг

Складено рейтинг найекологічніших міст світу, повідомляє британське видання Daily Mail. Аналітики оцінювали міста за низкою критеріїв, пов'язаних з екологією та сталим розвитком, таких як: кількість парків і зелених зон, якість повітря, доступність громадського транспорту, рівень викидів та екологічна політика місцевої влади.

Столиця Норвегії, Осло, виявилася найекологічнішим містом у світі. Тут проживає понад 724 тисячі людей, але при цьому тут достатньо місця для зелених насаджень, і 95% місцевих жителів живуть усього за 300 метрів від зелених зон. Осло давно вважається одним із лідерів екологічної політики: тут активно розвивають електротранспорт, скорочують автомобільний рух у центрі та інвестують у зелену інфраструктуру.

На другому місці опинився Вільнюс столиця Литви, а третю позицію посів Гельсінкі у Фінляндії. Також до десятки увійшла столиця Австрії Відень, яка регулярно посідає високі місця в екологічних та урбаністичних рейтингах.

До списку потрапили й міста за межами Європи наприклад, столиця Австралії  Канберра та найбільше місто країни Сідней.

Повний рейтинг десяти найекологічніших міст світу виглядає так:

  1. Осло (Норвегія)
  2. Вільнюс (Литва)
  3. Гельсінкі (Фінляндія)
  4. Відень (Австрія)
  5. Канберра (Австралія)
  6. Сідней (Австралія)
  7. Стокгольм (Швеція)
  8. Сінгапур (Сінгапур)
  9. Редінг (Велика Британія)
  10. Мюнхен (Німеччина)

Експерти відзначають, що більшість міст з рейтингу активно інвестують у розвиток зелених зон, екологічний транспорт та програми скорочення викидів, що робить їх одними з найкомфортніших для життя.

Експерти підкреслюють, що подібні рейтинги відображають зростаючу конкуренцію між містами за статус екологічно відповідальних мегаполісів. Багато муніципалітетів активно впроваджують "зелені" технології, розвивають громадський транспорт і збільшують площі парків, щоб знизити навантаження на навколишнє середовище.

