Такий реєстр буде містити всю інформацію про водні об'єкти Києва.

Екологи, науковці та Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації наголошують на необхідності створення реєстру водойм Києва та захисту їх від забудови.

Про це вони розповіли під час прес-конференції в УНІАН.

"Ми як екологи говоримо про те, що озера - це такі острівці біорізноманіття. Тобто там завжди є черепахи, 10-15 видів птахів, 10-20 видів риби. І це дуже важливо не тільки з точки зору охорони цих островків різноманіття. Тут може бути і комерційна складова. Наприклад, зараз в Європі дуже модний такий вид відпочинку як birdwatching, тобто люди приїжджають і фотографують пташок", - пояснив директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.

Також він підкреслив, що станом на сьогодні ми живемо в час глобального потепління "і озера є потужним регулятором температури в літню спеку".

Читайте такожУ приватні руки на 10 років віддали 3 га землі на Трухановому острові: що там буде"Тобто якщо на Хрещатику температура плюс 40, то біля Совських ставків буде плюс 30", - додав він.

Крім того, він наголосив, що озера та водойми є символом Києва.

"В інших містах озер немає або дуже мало. В Києві їх 300. Тому дуже важливо захистити ці озера, і зробити це системно. За нашими розрахунками, практично на кожне друге озеро чи водойму, ставок був якийсь напад. Не завжди цей напад реалізовувався, але він був. Якщо ми подивимося на деякі озера, то можемо побачити, що там в водоохоронній зоні побудовані ресторани. Я можу припустити, що такі забудови незаконні чи є ситуація, коли "чорні" реєстратори реєструють втемну територію біля озер чи в зелених зонах. І ця територія стає нібито приватною власністю... Коли ми говоримо про захист озер, потрібно провести повну інвентаризацію київських водойм, щоб зрозуміти, що у нас є", - зазначив Борейко.

Голова Постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики Денис Москаль висловив сподівання, що на найближчу сесію Київради буде винесено рішення про створення електронного реєстру водних об'єктів міста Києва.

"Такий реєстр буде містити всю інформацію про водні об'єкти та про гідротехнічні споруди... Він буде містити паспорти цих об'єктів, захисні смуги, чи є якісь об'єкти нерухомості, обмеження щодо використання прилеглих земельних ділянок. Я сподіваюся, що на наступну сесію цей проект рішення потрапить. Крім того, одним із дієвих методів захисту водних об'єктів є створення заповідників. І в цьому напрямку також активно ведеться робота", - підкреслив Москаль.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня Екологічна комісія Київради одноголосно підтримала ініціативу по створенню на території Совських ставків у Голосіївському районі однойменного парку. За повернення цих земель столичній громаді прокуратура разом з активістами, екологами та місцевими мешканцями боролася не один рік.

Автор: Леся Лещенко