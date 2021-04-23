У Росії в Тульській області поле між селищем життя і селом Кельна в Чернському знайшли 150 туш мертвих корів.
Читайте такожУ парку "Беремицьке" після контакту з відвідувачами померло дитинча муфлонаПро це пише місцевий сайт Мyslo.
«На місце НП виїжджали ветеринарні лікарі для забору біоматеріалу на експертизу. Місцеві жителі кажуть, що тіла тварин досі не прибрані і побоюються спалахів інфекційних захворювань», – йдеться в повідомленні.
У прокуратурі області передавати, що проводять перевірку:
«За результатами перевірки за наявності підстав буде вжито вичерпного комплексу заходів прокурорського реагування».
Зазначається, що інформацію перевіряє і поліція.
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