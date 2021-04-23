Місцеві жителі побоюються спалахів хвороб.

У Росії в Тульській області поле між селищем життя і селом Кельна в Чернському знайшли 150 туш мертвих корів.

Читайте такожУ парку "Беремицьке" після контакту з відвідувачами померло дитинча муфлонаПро це пише місцевий сайт Мyslo.

«На місце НП виїжджали ветеринарні лікарі для забору біоматеріалу на експертизу. Місцеві жителі кажуть, що тіла тварин досі не прибрані і побоюються спалахів інфекційних захворювань», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі області передавати, що проводять перевірку:

«За результатами перевірки за наявності підстав буде вжито вичерпного комплексу заходів прокурорського реагування».

Зазначається, що інформацію перевіряє і поліція.

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Автор: Катерина Шварц