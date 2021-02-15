Розроблений Мінекономіки законопроект встановлює перевірки виробництва виноробної продукції та санкції за порушення.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства пропонує гармонізувати українські правила виробництва вина з нормами Європейського Союзу.

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Про це йдеться в проекті закону, опублікованому на сайті Міністерства.

"Проектом закону пропонується привести у відповідність з класифікацією, прийнятою в країнах ЄС, терміни та визначення, класифікацію сортів винограду і вимоги до виробництва виноробної продукції, виробленої з відповідних сортів винограду, а також деякі практики та обмеження", - йдеться в законопроекті.

Також міністерство пропонує ввести реєстрацію, звітність і виробництво виноробної продукції з використанням в назвах географічних вказівок і вин контрольованого найменування за походженням, аналогічно використовуваним в країнах ЄС.

Законопроект встановлює принципи проведення перевірок виробництва виноробної продукції від виноградного куща до кінцевого продукту, а також санкції за порушення вимог до виробництва.

Крім того, для вітчизняних виробників передбачається державна підтримка виноградарства та виноробства відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Наразі законопроект знаходиться на обговоренні в Міністерстві.

Що цьому передувало

Україна у 2020 році встановила абсолютний рекорд імпорту вин, закупивши за кордоном цієї продукції на суму 179,25 мільйона доларів, що на 32,45 мільйона доларів більше, ніж роком раніше.

За даними Асоціації "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ), негативне сальдо зовнішньої торгівлі виноградними винами критично зросло за останні роки й становить 166,2 мільйона доларів.

Експерти УКАБ зазначають, що, враховуючи скасування мита на імпорт вина з Європейського Союзу з початку поточного року, яка діятиме наступні 7 років, кардинальних змін у структурі імпорту не уникнути.

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Автор: Ганна Нагорна