За час дії "зернової ініціативи" 10 млн тонн української агропродукції вже відправлено в 43 країни світу.

Сьогодні з портів Великої Одеси вийшли 7 суден з 290 тис. тонн української агропродукції в країни Азії та Європи.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

"3 листопада з портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" вийшло 7 суден з 290 тис.тонн української агропродукції в країни Азії та Європи. Серед них ESENTEPE з 29 тис.тонн насіння соняшнику для Оману і KEY KNIGHT з 67 тис. тонн кукурудзи для Китаю", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що за час дії "зернової ініціативи" українська агропродукція була відправлена в 43 країни світу. Зокрема, з 1 серпня 430 суден експортували 10 млн тонн українського продовольства до країн Африки, Азії та Європи.

"Як зазначали раніше, в жовтні обсяги експорту могли б бути вище на 30-40%, якби Росія штучно не блокувала інспекції в Босфорі", - додали у відомстві.

Ситуація із зерном:

Для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції 22 липня 2022 року у Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Угода передбачала 120 днів для вивезення українського зерна з можливістю пролонгації терміну дії.

Перше з початку повномасштабної російської війни в Україні судно з українським продовольством вийшло з Одеси 1 серпня.

29 жовтня 2022 року Росія заявила про вихід із зернової угоди після "нападів" на кораблі Чорноморського флоту в Севастополі.

За угодою Москва гарантувала безпечний прохід суден із зерновими вантажами з раніше заблокованих чорноморських портів. Призупинення торкнулося відразу 218 суден. З них 95 вже покинули свої порти, 101 чекали збору зерна і 22 були завантажені та чекали на відплиття.

31 жовтня 2022 року в ЄС заявили про те, що хочуть відкрити сухопутний коридор для українського зерна. Міністр оборони Туреччини обговорив з Шойгу "зернову угоду".

ООН, Туреччина та Україна заявили про намір продовжувати транспортування зерна.

Попри припинення участі Росії в "зерновій угоді", за два дні, 31 жовтня та 1 листопада, по "зерновому коридору" в обидва напрямки пройшли 17 суден, з них два прибули в українські порти під навантаження.

За підрахунками Мінінфраструктури, за три місяці реалізації "зернової ініціативи" 422 судна експортували майже 10 млн тонн агропродукції.

2 листопада президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про відновлення роботи "зернового коридору", який забезпечує постачання агропродукції з портів України до Чорного моря.

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