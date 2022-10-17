Попри складнощі з логістикою, Україна нарощує експорт молочних продуктів.
Про це повідомили експерти аналітичної платформи "Інфагро".
"Попри складнощі з логістикою, статистика експорту молокопродуктів виглядає відмінно. За три квартали 2022 року продажі сухого знежиреного молока зросли на 65%, масла на 37%, казеїну на 48%. Навіть продажі сиру збільшилися на 39%. І це все завдяки відкриттю ринку ЄС для України", - йдеться в повідомленні.
Експерти додали, що вересневий експорт сухого знежиреного молока і казеїну став рекордним за дуже тривалий період, також продовжують збільшуватися продажі сиру.
"Імпортна статистика також тішить вітчизняних виробників. Нарешті істотно знизилися поставки європейських сирів. Схоже, в категорії напівтвердих сирів Україна вже знову стає нетто-експортером. Закупівлі свіжих молочних продуктів знижуються, масло Україна не закуповує", - підкреслили аналітики.
Ціни на продукти в Україні:
Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні можуть на третину збільшитися ціни на продукти. У контексті наближення зими багатьох турбує питання, чи потрібно зараз робити запаси їжі.
21 вересня експерти прогнозували, що в Україні в жовтні свіжі молокопродукти можуть подорожчати.
За словами генерального директора Асоціації виробників молока Ганни Лавренюк, в Україні очікується зростання цін на молочну продукцію орієнтовно на 10% до кінця року.
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