Попри постійні обстріли, люди та спецтехніка працюють і під час комендантської години.

В Одеській та Миколаївській областях аграрії почали збирання ранніх зернових і зернобобових культур, яка вже проведена на площі 42,2 тис. га.

Про це повідомила прес-служба міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Перші обкоси дали намолот 92,1 тис. тонн зерна нового врожаю, в тому числі: озимого ячменю обмолочено 41,1 тис.га, при врожайності 21,9 ц/га намолочено 90 тис. тонн; озимої пшениці обмолочено 1,2 тис. га, при врожайності 17,8 ц/га намолочено 2 тис. тонн", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що попри постійні обстріли, люди та спецтехніка працюють і під час комендантської години, необхідний дозвіл можна отримати в районних військових адміністраціях.

У відомстві повідомили, що торік у цей період жнива ще не розпочалися.

Крадіжка зерна з України:

30 травня 2022 року керівник офісу президента України Андрій Єрмак сказав, що світової продовольчої кризи, яку провокує Росія, ще можна уникнути. За його словами, необхідно розблокувати українські порти, відправивши в Чорне море військові конвої країн-партнерів, які будуть супроводжувати зернові вантажі.

Станом на 7 червня Росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому. Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена суднами, в тому числі такими, які знаходяться під західними санкціями.

Держдепартамент США називав російські судна "Матрос Кошка", "Матрос Позыныч" і "Михаил Ненашев" як підозрювані в перевезенні краденого зерна. Ці судна курсували між Керченською протокою, що розділяє Крим і Росію, і різними портами в Східному Середземномор'ї.

При цьому веб-сайти морського відстеження та експерти відзначали, що РФ приховує інформацію про залучені судна. Зокрема, підсанкційні судна часто відключають свої транспондери, щоб приховати свій порт відправлення. Іноді вони швартувалися в Туреччині або Сирії.

За інформацією ЗМІ, в Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно.

Раніше стало відомо, що РФ, Туреччина, Україна та ООН підготували дорожню карту, щоб забезпечити роботу безпечного коридору з вивезення сільгосппродукції з портів нашої держави.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що в продовольчій кризі, яка розгортається у світі через війну в Україні, винна тільки Росія.

6 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у США є докази того, що Росія краде зерно з України для продажу з метою отримання прибутку.

10 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про активну фазу переговорів з пошуку рішень для подолання глобальної кризи продовольства.

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