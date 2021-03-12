Оптимальні умови для початку польових робіт прогнозуються на період з 18 по 25 березня.

Масова посівна кампанія в Україні може розпочатися наприкінці березня, а оптимальні умови для початку польових робіт прогнозуються на період з 18 по 25 березня.

Читайте такожРада наступного тижня планує завершити земельну реформу в УкраїніПро це УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

"Цього року ідеальних умов не буде, але вони будуть близькі до середніх багаторічних значень. Після вихідних, 15-17 березня, очікуються дощі по всій території України. Циклон з помірними дощами може переміститися також і в південні області: в березні посухи на півдні не буде. Після опадів очікується потепління до 7-9 градусів залежно від області. Приблизно з 18 по 25 березня очікується сонячна, суха погода, складуться хороші умови для березневого посіву. Сильної спеки в березні не очікується", - розповіла експерт.

На думку Адаменка, говорити про рекордний врожай поки рано, хоча передумови для нього вже є.

"Зараз ми можемо говорити лише про вже посіяні озимих зернових. А вони добре перезимували в більшості областей з мінімальними втратами", - підкреслила вона.

Що цьому передувало

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує врожай зернових культур в Україні у 2021 році на рівні рекордного показника 2019 року – 75 мільйонів тонн.

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Автор: Ганна Нагорна