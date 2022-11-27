Поки РФ використовує продовольство як зброю, Україна вживає заходів, щоб зменшити продовольчу небезпеку.

США надали $20 млн через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) для підтримки перевезення зерна з України.

Про це написала у Twitter посол США Бріджит Брінк.

"Поки Росія використовує продовольство як зброю, президент Зеленський та Україна вживають заходів, щоб зменшити продовольчу небезпеку, спричинену війною Росії. $20 млн підтримки США від USAID через Всесвітню продовольчу програму вже допомагають доставляти зерно з України тим, хто його найбільше потребує", - йдеться у повідомленні.

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Посол повідомила, що перебуває в Одесі з координатором з питань санкцій Держдепу США Джимом О’Браєном і міністром інфраструктури Олександром Кубраковим, "щоб побачити, як швидко українські фермери, експортери, порти працюють над транспортуванням мільйонів тонн зерна з України по світу через Чорноморську зернову ініціативу".

Ініціатива "Зерно з України"

Продовольча ініціатива України Grain from Ukraine ("Зерно з України"), спрямована на подолання зернової кризи у найбідніших країнах, на першому саміті зібрали $150 млн від понад 20 країн-учасниць і ЄС.

Суть ініціативи - відправити 60 суден із зерном з українських портів до країн, де найбільше дається взнаки продовольча криза, зокрема, в Ефіопію, Судан, Південний Судан, Сомалі, Конго, Кенію та Ємен.

Згідно з ініціативою, країни-учасниці проекту купують сільськогосподарську продукцію в українських виробників і оплачують її передачу до країн, що перебувають на межі голоду.

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