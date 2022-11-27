Розширення прикордонної інфраструктури має стати не лише відповіддю на виклики сьогодення, а й вкладом у подальшу повоєнну відбудову України.

Польща розширює свою прикордонну інфраструктуру та готує транспортні "лінії солідарності" для підтримки експорту українського зерна й інших товарів з України.

Як заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у суботу, 26 листопада, в Києві, вони будуть проходити через польську територію та порти на Балтійському морі, пише Польське Радіо.

Зазначається, що очільник уряду взяв участь у міжнародній конференції Graine from Ukraine (Зерно з України) в українській столиці. Мета ініціативи президента Володимира Зеленського – не дати Москві використовувати продовольство як зброю.

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"Через жорстокі блокади експортних виходів з України, ми готуємо нові (транспортні) лінії солідарності, а також нові прикордонні переходи між Польщею та Україною, щоб забезпечити експорт і транзит через Польщу до наших портів на Балтійському морі", — сказав Моравецький.

Прем’єр-міністр Польщі підкреслив, що розширення прикордонної інфраструктури між двома державами має стати не лише відповіддю на виклики сьогодення, а й вкладом у подальшу повоєнну відбудову України.

"Саме тому ми виділяємо значні кошти на розширення прикордонної інфраструктури між Польщею та Україною, в тому числі і у комерційних цілях", – додав Моравецький.

Експорт українського зерна

26 листопада Зеленський оголосив про старт нової міжнародної ініціативи Grain from Ukraine, в рамках якої українське продовольство відправлятиметься до країн Африки та Азії.

За його словами, Україна планує відправити з українських портів принаймні 60 суден до країн, які найбільше потерпають від продовольчої кризи і потребують термінової допомоги. Це такі країни, як Ефіопія, Судан, Південний Судан, Сомалі, Конго, Кенія, Ємен та інші.

Передбачається, що кожен корабель із зерном забезпечить потребу в продовольстві у середньому для 90 тис. людей.

Зеленський закликав партнерів брати участь у ініціативі і повідомив, що до Grain from Ukraine на сьогодні приєдналися вже 20 країн, ще понад 10 - готуються приєднатися.

У своєму вечірньому відеозверненні президент України повідомив, що в рамках ініціативи Grain From Ukraine акумульовано уже майже 150 млн доларів.

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