У Мінагрополітики окреслили основні проблеми, які можуть виникнути у аграріїв під час весняної посівної.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Денис Башлик окреслив основні проблеми, які можуть виникнути у аграріїв під час весняної посівної кампанії.

Як повідомила прес-служба відомства, Башлик зазначив, що одна з проблем - це нестача оборотних коштів у агропідприємств. По-друге, це нестача насіннєвого матеріалу. По-третє, проблеми з електроенергією.

"Ми працюємо над тим, щоб забезпечити критичні потреби для проведення весняної посівної кампанії. На сьогодні є ряд домовленостей з міжнародними партнерами щодо забезпечення цих трьох напрямків", - повідомив заступник міністра.

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Також він підкреслив, що ключовою логістичною проблемою для українського агросектору було блокування морських портів. Однак завдяки європейським партнерам були розроблені "шляхи солідарності". І на сьогодні Україна вийшла на довоєнний рівень загального експорту агропродукції, який становить приблизно 6,8 млн тонн продукції на місяць.

Експорт українського зерна:

22 липня Україна і Росія за посередництва Туреччини підписала окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. 1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

29 жовтня росіяни заявили, що припиняють участь у реалізації угод "зернової ініціативи" через нібито вчинення Україною "теракту" проти кораблів Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму.

218 суден фактично були заблоковані на своїх поточних позиціях.

ООН, Туреччина та Україна заявили про намір продовжувати експорт продовольства та погодили рух 14 суден з українським зерном у Чорному морі. В ООН підкреслили, що Чорноморська зернова ініціатива залишається в силі, навіть незважаючи на заяви Російської Федерації про вихід з угоди.

2 листопада РФ оголосила, що повертається до виконання зобов'язань в рамках "зернової угоди".

14 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна може розширити зерновий коридор.

17 листопада стало відомо, що реалізація "зернової ініціативи" продовжена ще на 120 днів.

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