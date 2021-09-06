Африканська чума свиней - це високозаразне вірусне захворювання.

З січня 2021 року в Україні зафіксували 11 випадків захворювання на африканську чуму свиней.

Про це повідомляє Agroportal.ua з посиланням на державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

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"Це значно менше, ніж у попередні роки. Так, минулого року в Україні було зафіксовано 28 випадків АЧС, у 2019 році — 53 випадки, у 2018 році — 145 випадків", — сказали у відомстві.

По два випадки було зафіксовано в Миколаївській, Чернівецькій та Херсонській областях, по одному випадку — у Вінницькій, Луганській, Запорізькій, Харківській областях та в місті Київ. Найбільше число випадків (7 з 11) фіксувалася в приватному секторі та домашніх господарствах.

З початку року на АЧС досліджено 13521 проби від свиней господарств та приватного сектору населення.

"Зараз небезпечними по АЧС залишаються п'ять населених пунктів — два в Херсонській області та по одному в Луганській, Запорізькій та Харківській областях. Заходи реагування тривають", — стверджують в Держпродпотребслужбі.

Що таке африканська чума свиней:

Африканська чума свиней - це високозаразне вірусне захворювання. Проявляється лихоманкою, синюшністю шкіри та поширеними крововиливами внутрішніх органів. Смертність, в залежності від перебігу хвороби, може бути від 50% до 100%. Тварини, які перехворіли та вижили, залишаються довічними вірусоносіями. Для людини африканська чума свиней безпечна.

Автор: Олена Коваленко