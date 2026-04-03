Оголошено найкращий автомобіль світу 2026 року

Електричний кросовер BMW iX3 отримав одразу дві ключові нагороди.

Під час Нью-Йоркського автосалону 2026 року відбулася одна з найпрестижніших подій автомобільної індустрії – церемонія вручення премії World Car Awards 2026. Переможцем став новий BMW iX3, повідомляється на сайті премії.

BMW iX3 здобув одразу дві надзвичайно престижні нагороди: "Світовий автомобіль року" та "Світовий електромобіль року". За словами фахівців, перемога iX3 свідчить про зростаюче значення електричних кросоверів у глобальній автомобільній індустрії.

iX3 – повністю електричний кросовер, який об’єднує динамічність класичного X3 з екологічністю сучасних електромобілів. Станом на 2026 рік модельний ряд налічує два покоління: перше (G08) та принципово нове друге покоління (NA5), створене на платформі Neue Klasse.

Список переможців за категоріями:

Найкращий автомобіль – BMW iX3;

Найкращий люксовий автомобіль – Lucid Gravity;

Найкращий спортивний автомобіль – Hyundai Ioniq 6 N;

Найкращий електромобіль – BMW iX3;

Найкращий міський автомобіль – Firefly;

Найкращий дизайн – Mazda 6e/EZ-6.

Нагадаємо, раніше експерти Consumer Reports визначили найкращі автомобілі 2026 року в своїх сегментах. Серед названих моделей було багато представників японського автопрому. Так, найкращим компактним автомобілем виявився Honda Civic. Водночас кращим середньорозмірним автомобілем став Toyota Camry.

Також фахівці назвали шість найкращих недорогих електромобілів 2026 року. До списку потрапили, зокрема, Tesla Model 3, Ford Mustang Mach-E та Nissan Ariya.

