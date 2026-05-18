Їх стає все менше: названо автомобілі, які в Україні найчастіше відправляють на звалище

Найчастіше українці відправляють на утилізацію відому радянську модель.

Упродовж першого кварталу 2026 року через сервісні центри МВС на утилізацію передали 4 669 легкових автомобілів. Технічний ресурс більшості з них був вичерпаний ще наприкінці минулого століття, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Які моделі найчастіше відправляють на звалище

Найчастіше українці відправляють на переробку ВАЗ-2106. За довгі десятиліття ця модель стала справжнім "народним авто".

ВАЗ-2106 залишиться в історії як один з наймасовіших та найпопулярніших автомобілів СРСР та СНД. Всього на різних заводах було вироблено понад 4,3 млн цих автомобілів.

Відео дня

Другу позицію у списку посів ВАЗ-2107, а на третій опинився Daewoo Lanos. За словами фахівців, поява Lanos серед лідерів за кількістю утилізованих автомобілів свідчить про те, що епоха "народної моделі" 2000-х років офіційно добігає кінця.

ТОП-5 автомобілв, які відправили на переробку:

ВАЗ-2106 (263 авто) ВАЗ-2107 (247 авто) Daewoo Lanos (215 авто) ВАЗ-2101 (202 авто) ВАЗ-2109 (157 авто)

Найстарішим легковим автомобілем, який відправили на вибракування, став ГАЗ-М-20 "Побєда" (1954 рік). Середній вік машин, які відправили на металобрухт, становив 28 років.

Інший транспорт

У сегменті вантажного транспорту з реєстрів у першому кварталі зняли 1 138 одиниць техніки.

На першому місці опинилася "Газель" (102 авто), а друге та третє посіли ГАЗ-53 (94 авто) та ЗІЛ-130 (78 авто) відповідно. Експерти визнають, що старі "Газелі" та середньотоннажні вантажівки ГАЗ дуже сильно поступаються сучасним економним фургонам.

Що стосується автобусів, то тут перше місце належить знаменитому ПАЗ-3205 (17 од.). За ним йдуть "Газель" (14 од.) та КАвЗ-3270 (13 од.). Середній вік списаної техніки (як автобусів, так і вантажівок) становив 29 років.

Головні висновки

В Інституті досліджень авторинку заявляють, що основною причиною вибракування більшості автомобілів в Україні є їхній вік, а також повне вичерпання ресурсу. Більшість автомобілів фактично "помирають" за кілька років до офіційного списання.

"Коли лом дорожчає, старі машини, які роками лежали під парканом, раптом стають товаром. Люди везуть їх на пункти прийому, бо це швидкі гроші – і машина, яка ще вчора була "на потім", сьогодні вже на вагу", – кажуть фахівці.

Вони також зазначають, що коли бензин та дизель дорожчають, утримання старих авто стає економічно невигідним. Тож рішення про утилізацію ухвалюється значно швидше.

"Кожна утилізована "шістка" чи старий самоскид – маленький крок до ефективнішого автопарку", – додають в організації.

Авторинок України – інші новини

Раніше стало відомо, що у квітні автопарк України поповнили понад 3,6 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV), що на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У сегменті нових гібридів лідером виступає Toyota RAV4 – завдяки поєднанню економічності, надійності, високого кліренсу та високої ліквідності на вторинному ринку.

Повідомлялося також, що минулого місяця український автопарк поповнився 5 тисячами автомобілів із дизельними двигунами. Серед нових дизельних легковиків перше місце посів кросовер Renault Duster, тоді як у сегменті імпортованих вживаних лідером виявився Renault Mégane.

Вас також можуть зацікавити новини: