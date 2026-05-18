'Паперові' санкції США: Росія готується збільшити експорт забороненого газу

Попри обмеження, Росія нарощує "тіньовий флот".

Росія нарощує "тіньовий флот" для збільшення експорту скрапленого газу з проєкту, який перебуває під санкціями США. Чотири танкери для перевезення скрапленого природного газу, які донедавна обслуговували експортний завод в Омані, завантажуються "блакитним паливом" з проєкту "Арктик СПГ-2", повідомляє Bloomberg.

За даними системи відстеження суден, у вихідні корабель "Космос" пришвартувалося поруч із занесеним до санкційного списку плавучим сховищем "Саам" поблизу Мурманська на заході Росії. Там зберігається паливо, вироблене заводом "Арктик СПГ-2". Згодом танкер відплив з більшою осадкою (глибиною, на яку судно занурюється у воду), що свідчить про те, що його було завантажено.

Дані про три інші судна – "Меркурій", "Оріон" і "Луч" - свідчать про те, що вони також завантажилися з "Саама", або готуються пришвартуватися там. Зазначається, що "Меркурій" на початку цього місяця заправився паливом у Саамі й наразі перебуває в Атлантичному океані, ймовірно прямуючи до Азії. "Оріон" прямує до сховища Саам, а "Луч" також знаходиться неподалік.

Ці чотири судна мають характерні ознаки суден "тіньового флоту" РФ: вони старші за типові газовози, що досі перебувають в експлуатації, і нещодавно були передані компаніям, маловідомим у галузі.

За даними Equasis, у лютому судно "Космос" перейшло у власність гонконгської компанії Mighty Ocean Shipping Ltd. "Оріон" і "Меркурій" – у власність компанії Celtic Maritime & Trading SA. А у квітні "Луч" перейшов у власність російської компанії ТОВ "Абакан". Раніше ці чотири судна належали або управлялися компанією Oman Ship Management Co.

"Судноплавство є головним вузьким місцем для російського палива, яке застрягло в північному регіоні, і додаткові танкери можуть дозволити країні розширити експорт",- наголошує видання.

Згідно з аналізом Bloomberg, наразі для перевезення скрапленого газу з російських проєктів, які перебувають під санкціями, використовується щонайменше 20 танкерів. Один з танкерів було атаковано - наразі він не використовується.

Росія з початку повномасштабного вторгнення створила "тіньовий флот" для продажу нафти в обхід західних санкцій. За даними центру протидії дезінформації, він налічує понад тисячу кораблів. ЄС та США періодично поповнюють "чорний список" таких суден, але РФ і надалі їх використовує.

Більше того, на початку січня 2026 року дві грецькі компанії на тлі рекордного підвищення ставок фрахту погодилися перевозити російську нафту на трьох нових танкерах.

Аналогічний тренд спостерігається і з "тіньовим флотом" призначеним для експорту російського скрапленого газу. Наприкінці квітня стало відомо, що "тіньовий флот" РФ поповнився чотирма новими танкерами – газовозами.

