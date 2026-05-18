Не вистачає грошей: Росія почала розміщувати на ракетах рекламу ресторанів (фото)

"Роскосмос" прорекламував таким чином мережу ресторанів "Кофеманія".

Російська державна корпорація "Роскосмос" провела перші рекламні кампанії на ракетах-носіях. Про це повідомляє The Moscow Times.

З початку 2026 року держкорпорація розмістила шість рекламних наклейок на ракетах космічного призначення.

Чотири з них – інтеграції банку ПСБ, мережі ресторанів "Кофемания", радіохолдингу "Русская медиагруппа" (РМГ) та Олімпійського комітету РФ. Ще два розміщення – це соціальна реклама, - символіка до 65-річчя польоту першої людини в космос.

РМГ у квітні розмістила оновлений логотип телеканалу "РУ.ТВ" на ракеті-носії "Союз-2.1а" з транспортним космічним кораблем "Прогрес МС-34". Водночас "Кофеманія" використала інвентар для просування спільного проєкту з держкорпорацією напередодні Тижня космосу.

Пакет законодавчих змін, що дозволяє Роскосмосу розміщувати рекламу на ракетах і об’єктах космічної інфраструктури, набрав чинності з 1 січня 2026 року.

Вартість рекламних кампаній розраховується за спеціальною формулою, затвердженою урядом. Її основою є базова розрахункова одиниця, яку встановлює сам Роскосмос. На ціну впливають площа рекламних носіїв, зовнішня поверхня космічного об’єкта, що використовується, а також тривалість кампанії.

За прогнозами росіян, потенційний річний дохід від розміщення реклами на космічній техніці може становити до 200 млн рублів (2,7 млн доларів), а від розміщення на об’єктах космічної інфраструктури – до 5 млн рублів (68 тис доларів).

Дохід від реклами займає невелику частку в загальному обсязі доходів держкорпорації від комерційної діяльності. Втім, навіть ці гроші для неї сьогодні не будуть зайвими.

Справа в тому, що після початку війни в Україні Роскосмос потрапив під санкції, а іноземні замовники почали масово відмовлятися від співпраці з ним.

Це призвело до втрати 180 млрд рублів (близько 2,5 млрд доларів). З 2020 по 2024 роки чистий збиток Роскосмоса перевищив 114 млрд рублів (близько 1,6 млрд доларів). Фінансові показники за 2025 рік не розкривалися.

За даними The Moscow Times, всього за минулий рік Москва провела 17 запусків ракет космічного призначення. Якщо виключити період пандемії, кількість пусків другий рік поспіль виявилася мінімальною з 1961 року, коли Юрій Гагарін здійснив перший політ у космос.

Через падіння кількості запусків РФ опинилася на межі випадіння з топ-3 космічних держав. Минулого року Нова Зеландія також здійснила 17 космічних запусків і зрівнялася з Росією за часткою на космічному ринку. Водночас США збільшили їх кількість до близько 180, а Китай – до понад 90.

Нагадаємо, нещодавно відбувся перший пуск нової російської ракети-носія середнього класу "Союз-5", який іноді розглядають як російський аналог української (радянської) ракети "Зеніт-2".

За твердженням російської сторони, перший і другий ступені ракети відпрацювали в штатному режимі, а габаритно-масовий макет був виведений на розрахункову суборбітальну траєкторію з подальшим падінням у заздалегідь закритому районі Тихого океану.

Втім, свято для Москви виявилося зі "сльозами на очах", адже ракета давно стала черговим довгобудом. Її розробка тривала близько десяти років із постійним перенесенням термінів випробувань. За цей час вона фактично встигла морально застаріти.

З технічного погляду "Союз-5" не містить принципово нових рішень і, ймовірно, не забезпечить високої економічної ефективності, на відміну від тієї ж Falcon 9.

