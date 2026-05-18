Сили оборони уразили протидиверсійний катер та пункти управління БПЛА ворога, - Генштаб

17 травня та в ніч на 18 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів. Зокрема, уражено протидиверсійний катер проєкту "Грачонок" у районі Каспійська (республіка Дагестан, РФ).

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено пункти управління БПЛА противника у районах Роздольного та Шевченка на Донеччині, Дворічного Харківської області, Кам’янського Запорізької області, а також Карнатного Брянської області РФ.

Крім того, як зазначається, українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у Піддубному Донецької області. А також в Ольгиному Херсонської області.

За результатами уточнення результатів попередніх заходів підтверджено, що 17 травня 2026 року уражено вузол зв’язку у Мирному на ТОТ АР Крим, зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" у Західному на ТОТ Луганської області та ешелон з пально-мастильними матеріалами у Федорівці на ТОТ Донецької області.

"Також підтверджено, що 16 травня 2026 року внаслідок ураження аеродрому "Єйськ" у Краснодарському краї РФ знищено вертоліт Ка-27 та патрульний літак морської авіації Бе-200. Окрім того, підтверджено, що 16 травня 2026 року уражено станцію контролю повітряного простору у Лєсному (Брянська обл., РФ)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня у результаті влучань по інфраструктурі Рязанського нафтопереробного заводу пошкоджено установки переробки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 та установку гідроочищення дизельного пального.

Також Сили оборони України 15 травня та у ніч на 16 травня 2026 року вразили низку важливих об’єктів російських окупантів, зокрема ангар з військовою технікою у Селидовому Донецької області, вдарили по пункту управління ворога у районі Покровська Донецької області та по пункту управління БПЛА противника у Графському на Донеччині.

Були удари й по складу матеріально-технічних засобів ворога у Бараниківці Луганської області та ремонтному підрозділу противника у Привіллі на Херсонщині.

