Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на 9 липня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,69 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 9 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,48 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також зросла. Офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,69 гривні за один євро, таким чином національна валюта додала 19 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,47/44,50 грн/дол., а до євро - 50,72/50,74 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара до гривні в банках України 8 липня втратив 9 копійок і складав 44,75 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 44,26 гривні за долар. Середній курс євро до гривні знизився на 7 копійок і становив 51,21 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,59 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 10 копійок і становив 44,70 гривні за долар, а курс євро в банку подешевшав на 5 копійок і складав 51,25 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,10 гривні, а євро - за курсом 50,25 гривні за одиницю іноземної валюти.

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