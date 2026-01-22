На російському ринку обвал: китайські автосалони масово закриваються

Надмірна активність китайських автомобільних брендів у РФ в минулі роки призвела до "різкої корекції ринку".

У 2025 році в Росії закрили 643 шоуруми китайських автобрендів, що в 1,4 раза більше, ніж роком раніше. Відповідні дані наводить "Комерсант".

Таким чином, приблизно кожен четвертий салон китайських авто у минулому році закрили або переформатували під інші бренди.

Водночас було відкрито 459 салонів, що втричі менше, ніж у 2024 році. В результаті загальна кількість точок продажу китайських автобрендів у минулому році скоротилася на 7% - до 2,6 тисячы одиниць, а їх частка впала з 67% до 64%.

Понад 100 автомобільних дилерів вирішили більше не інвестувати в "‎китайців"‎, а працювати з новими російськими марками (ідеться про китайські автомобілі російського складання).

За словами російських фахівців, закриття китайських шоурумів - результат занадто швидкого зростання у минулі роки. Вони вважають, що деякі бренди відкривали занадто велику кількість шоурумів без розуміння реального попиту.

За останні роки китайські автомобільні бренди буквально заполонили російський ринок, через що страждають російські виробники. Як стало відомо влітку 2025 року, найбільший автовиробник Росії "АвтоВАЗ" вирішив скоротити робочий тиждень з п'яти днів до чотирьох. Рішення було зумовлено, зокрема, конкуренцією з боку Китаю.

Китайські бренди загрожують не лише російським виробникам легкових машин, а й компаніям, які виготовляють вантажні автомобілі. Як повідомили у Службі зовнішньої розвідки України, російські виробники вантажівок зазнали нищівної поразки на внутрішньому ринку, тоді як на китайські прийшлося більше половини продажів в РФ.

Крім того, у жовтні 2025 року в Росії продали понад 165 тисяч нових легкових авто, що стало рекордним показником за багато місяців. Причиною такої динаміки стало те, що росіяни поспішали придбати авто до вступу в силу нових правил утилізаційного збору.

Загалом продажі нових машин в Росії у минулому році обвалилися на понад 15%. Одна з причин – висока ставка Центробанку РФ і, як наслідок, різке падіння автокредитування.

