Посвідчення водія в Україні видаватимуть за новими правилами: що зміниться

В Україні запроваджують нові строки дії водійських посвідчень та обов’язкове регулярне підтвердження стану здоров’я під час їх обміну.

Уряд ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі.

"Особлива увага – водіям, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, зважаючи на підвищений рівень відповідальності на дорогах. Вони обмінюватимуть посвідчення кожні 5 років із обов’язковим проходженням медичного огляду", - зазначив міністр.

За його словами, головна мета цих змін – поступово привести українські правила у відповідність до європейських стандартів та підвищити безпеку дорожнього руху.

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Посвідчення водія відтепер видаватимуть на різний строк відповідно до категорії транспортного засобу:

15 років – для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ);

5 років – для водіїв вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).

За словами міністра, після відновлення обов’язкових медичних оглядів під час обміну посвідчення водія саме регулярне підтвердження (кожні 15 років) стану здоров’я стане одним із важливих елементів допуску до керування транспортними засобами.

Клименко наголосив, що це відповідає європейській практиці та сприятиме підвищенню безпеки на дорогах.

Крім того, міністр додав, що видані раніше постійні посвідчення водія залишаються дійсними до дати, вказаної на документі. Під час обміну посвідчення водія (кожні 5 чи 15 років) повторно складати іспити не потрібно, якщо інше не передбачено законодавством.

Зміни для водіїв - останні новини

Як писав УНІАН, в Україні планували змінити правила у сфері дорожнього законодавства. Передбачалася поява оновленої системи категорій водійських прав, а також перегляд вікових умов їх отримання.

Раніше, у квітні, стало відомо про пропозицію оновити правила іспитів для водіїв. Проєкт наказу МВС мав спростити процедуру отримання водійських посвідчень для іноземців та посилить контроль за ідентифікацією майбутніх водіїв.

Раніше повідомлялося, що до кінця 2027 року Україна має зобовʼязання перед ЄС запровадити обов’язковий техогляд для всіх транспортних засобів.

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