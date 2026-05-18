Коли в Україні з’являться роботаксі: в Uklon назвали ключові перепони для технології

Українські компанії уважно вивчають світовий ринок роботаксі.

Роботизовані таксі вже стали повноцінним бізнесом у США та Китаї, але в Україні їх появу стримують одразу дві ключові проблеми. Про це в коментарі УНІАН повідомив CEO Uklon Сергій Гришков у кулуарах на DOU Day.

За його словами, компанія вже уважно вивчає світовий ринок роботаксі та досвід міжнародних гравців, однак говорити про конкретні кроки в Україні поки зарано.

"Стратегічна перспектива є. Але в Україні дуже важливий виклик для цього – це зміна законодавства, зміна регуляторної політики. І дуже багато елементів потрібно зробити з точки зору інфраструктури", - сказав CEO Uklon.

Він наголосив, що автономне таксі у світі вже давно перестало бути лише експериментом. За його словами, компанії на кшталт американської Waymo чи китайської Apollo Go працюють у промислових масштабах та інвестують у технології мільярди доларів.

"Waymo робить за квартал більше мільйона замовлень. Це не тест, це вже покриття певних зон в Сан-Франциско і інших регіонах, які говорять про те, що це бізнес", - сказав Гришков.

Водночас в Україні, за його словами, для запуску роботаксі спочатку потрібно дозволити тестування таких технологій на рівні держави та підготувати інфраструктуру.

"Перший крок однозначно це регуляторна політика для того, щоб це можна було тестувати. Другий крок – це інфраструктура. Саме ці два елементи дадуть змогу побудувати підхід", - сказав він.

Крім того, CEO Uklon розповів і про ситуацію з водіями сервісу. За його словами, зараз активна база Uklon, яка виконує мінімум одне замовлення, перевищує 100 тисяч водіїв на місяць, а природний відтік складає близько 13%. Водночас це компенсується залученням нових водіїв. У компанії називають це "органічним перерозподілом" і зазначають, що сервіс часто стає тимчасовим джерелом доходу для людей, які шукають роботу або переїжджають через війну.

"Наш сервіс виконує функцію амортизації безробіття. Людина, особливо переселенці, приходить в сервіс, працює місяць-два, знайшла іншу роботу і пішла", - зазначив Гришков.

За його словами, на ринок впливають мобілізація, міграція населення та переїзди, однак компанія паралельно залучає нових водіїв і ветеранів.

Агентство Bloomberg писало, що Європа досі відстає від США та Китаю у впровадженні роботаксі. На початку травня перший у Європі комерційний сервіс роботаксі запрацював у Хорватії.

У квітні стало відомо, що пасажири скаржаться на роботаксі Tesla. Користувачі сервісу вказували на помилки навігації та втручання операторів.

