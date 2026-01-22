Найбільша АЕС в світі: Японія повертається до ядерної енергії після катастрофи на Фукусімі

15 років тому аварія на Фукусімі стала наймасштабнішою з часів Чорнобильської АЕС.

Японія відновила роботу найбільшої в світі атомної електростанції Касівадзакі-Каріва вперше після Фукусімської катастрофи в 2011 році, яка змусила країну закрити всі свої реактори.

Видання BBC пише, що рішення про запуск шостого реактора на АЕС на північний захід від Токіо було прийнято попри занепокоєння місцевих жителів з приводу безпеки. Експлуатація реактора має розпочатися наступного місяця.

Сьомий реактор на АЕС Касівадзакі-Каріва не планується вводити в експлуатацію до 2030 року, а інші п'ять можуть бути виведені з експлуатації. Це означає, що потужність станції буде значно меншою, ніж раніше, коли працювали всі сім реакторів – вона становила 8,2 Гігавата.

Японія, яка сильно залежить від імпорту енергії, була однією з перших країн, що почали використовувати атомну енергетику. Але в 2011 році всі 54 реактори Японії довелося закрити після найпотужнішого землетрусу, який коли-небудь фіксувався в країні. Він спричинив аварію на Фукусімі, яка стала однією з найгірших ядерних катастроф в історії.

До 2011 року атомна енергетика забезпечувала майже 30% потреб Японії в електроенергії, і країна планувала збільшити цю частку до 50% до 2030 року.

З 2015 року Японія запустила 15 із 33 діючих реакторів. АЕС Касівадзакі-Каріва – перша з тих, що належать компанії Tepco, яка була знову запущена. Tepco належала і АЕС на Фукусімі.

Після часткового відновлення роботи АЕС, станом на 2023 рік атомна енергетика забезпечувала лише 8,5% потреб Японії в електроенергії. Зараз країна поставила план по доведенню цього показника до 20% до 2040 року.

АЕС в Японії

Прем'єр-міністр Санае Такаїчі, яка обійняла посаду в жовтні, наголосила на важливості атомної енергетики для енергетичної самодостатності Японії. Особливо з огляду на очікування різкого зростання попиту на енергію через розвиток центрів обробки даних та виробництво напівпровідників.

Проте зараз витрати на експлуатацію реакторів різко зросли, частково через нові перевірки безпеки, які вимагають значних інвестицій від компаній, що намагаються запустити електростанції.

Після аварії на АЕС Фукусіма стандарти ядерної безпеки були посилені. NRA (урядовий орган, створений у 2012 році) тепер контролює відновлення роботи атомних електростанцій країни.

Події у Фукусімі змінили думку японської громадськості щодо енергії, яка раніше вважалася доступною та стійкою.

Тисячі мешканців подали колективні позови проти компанії Tepco та уряду Японії, вимагаючи компенсації за майнову та моральну шкоду, а також через проблеми зі здоров'ям, які, як вони стверджують, пов'язані з опроміненням.

Окрім страху перед черговою катастрофою, довіру громадськості підірвала також низка скандалів щодо неналежного поводження з конфіденційними документами, кілька з яких стосувалися і електростанції Касівадзакі-Каріва.

На початку цього місяця NRA призупинила розгляд питання про поновлення роботи ядерних реакторів на електростанції Хамаока компанії Chubu Electric у центральній Японії після того, як було виявлено, що компанія маніпулювала даними про землетруси у своїх випробуваннях.

АЕС України – головні новини

Тим часом енергосистема України після ударів росіян тримається на трьох АЕС – Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій, повідомляє секретарка Комітету Вверховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, нардепка Вікторія Войціцька.

Дослідник радіаційної безпеки, експерт з ядерної енергетики у "Грінпіс" Ян Ванде Путте попередив, що українські атомні станції надзвичайно вразливі для ударів росіян. При знеструмленні однієї з цих АЕС через енергомережу пройде своєрідна ударна хвиля, що може спровокувати справжній "технічний" блекаут.

