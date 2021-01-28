Роздрібні мережі 28 січня підвищили вартість скрапленого газу в межах 10-40 коп./л.

Роздрібні мережі 28 січня підвищили вартість скрапленого газу в межах 10-40 коп./л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

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У мережі ОККО продукт подорожчав на 8 коп./л, до 13,91 грн/л. на стільки ж в середньому по мережі підняла ціну Motto (до12,96 грн / л).

Консолідована мережа "Привату", що володіє найбільшою кількістю газових модулів, в середньому підвищила ціни на 3 коп./л, до 12,39–12,34 грн/л.

Найбільше підвищення цін у цій мережі зафіксовано в Полтавській області, де вартість автогазу зросла на 20 коп./л, до 12,25 грн/л. у деяких інших областях ціна зросла на 10 коп./л.

"Автотранс", "UPG", "Кворум" і "Овіс" підняли ціни на 10 коп./л.

Попереднє подорожчання

Станом на 18 січня 2021 року роздрібні мережі підвищили вартість скрапленого газу в межах 10-40 коп./л.

20 січня 2021 року ряд АЗС також змінили свій цінник на автогаз.

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Автор: УНІАН