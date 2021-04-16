Байден назвав себе опонентом "Північного потоку-2" / фото REUTERS

Американський президент Джо Байден пояснив, чому США 15 квітня не запровадили нові санкції проти російського газопроповоду "Північний потік-2".

Про це під сказав 15 квітня під час свого звернення

Байден заявив, це питання впливає на союзників у Європі, але США займаються ним. 

"Це складне питання, яке впливає на наших союзників у Європі. Я є опонентом "Північного потоку-2" протягом тривалого часу: і до того, як я став президентом і навіть, коли я виконував функції віце-президента свого часу. Але це дуже серйозне питання, ми ним займаємось", - сказав він. 

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Санкції США проти Росії

  • Сьогодні, 15 квітня, президент США Джо Байден підписав указ про запровадження нових санкцій щодо Росії у відповідь на хакерські атаки і втручання в президентські вибори.
  • Обмежувальні заходи вводяться проти суверенного боргу Росії, а також 32 російських фізичних осіб і організацій.
  • Також повідомляється, що Штати висилають з Вашингтона десять російських дипломатів.

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Газопровід "Північний потік-2": що відомо

  • Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французький Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
  • Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%.
  • США ввели проти "Північного потоку-2" ряд санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії зупинити роботи з будівництва газопроводу.
  • 7 січня в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".
  • 18 компаній вже відмовилися від участі в проекті або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.
  • 6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.
  • Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен підкреслив, що будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" суперечить енергетичній безпеці Європи та має потенціал підірвати інтереси України, Польщі та інших країн.
  • 1 квітня 2021 року в уряді Німеччини закликали ввести мораторій на добудову російського газопроводу "Північний потік-2"

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Автор: Олег Давигора