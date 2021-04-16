Байден заявив, що США займаються цим питанням.

Американський президент Джо Байден пояснив, чому США 15 квітня не запровадили нові санкції проти російського газопроповоду "Північний потік-2".

Про це під сказав 15 квітня під час свого звернення.

Байден заявив, це питання впливає на союзників у Європі, але США займаються ним.

"Це складне питання, яке впливає на наших союзників у Європі. Я є опонентом "Північного потоку-2" протягом тривалого часу: і до того, як я став президентом і навіть, коли я виконував функції віце-президента свого часу. Але це дуже серйозне питання, ми ним займаємось", - сказав він.

Санкції США проти Росії

Сьогодні, 15 квітня, президент США Джо Байден підписав указ про запровадження нових санкцій щодо Росії у відповідь на хакерські атаки і втручання в президентські вибори.

Обмежувальні заходи вводяться проти суверенного боргу Росії, а також 32 російських фізичних осіб і організацій.

Також повідомляється, що Штати висилають з Вашингтона десять російських дипломатів.

Газопровід "Північний потік-2": що відомо

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французький Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%.

США ввели проти "Північного потоку-2" ряд санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії зупинити роботи з будівництва газопроводу.

7 січня в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".

18 компаній вже відмовилися від участі в проекті або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.

6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен підкреслив, що будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" суперечить енергетичній безпеці Європи та має потенціал підірвати інтереси України, Польщі та інших країн.

1 квітня 2021 року в уряді Німеччини закликали ввести мораторій на добудову російського газопроводу "Північний потік-2".

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Автор: Олег Давигора