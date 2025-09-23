Станом на середину вересня дефіцит пального охопив понад 10 регіонів РФ.

Дефіцит бензину в Росії, спричинений ударами українських безпілотників, боляче вдарив по приватних нафтопереробних заводах та змусив частину з них закритися, повідомляє Reuters.

Зазначається, що приватні мережі не отримують достатнього обсягу палива через скорочення переробки та не можуть дозволити собі робити запаси бензину через високі відсоткові ставки запозичень. Журналісти додають, що частка таких незалежних заправних станцій становить близько 40% російського паливного ринку.

"Керівник вирішив тимчасово закрити заправку, тому що не було бензину. Заправка в сусідньому селі також закрилася, а на інших просто закінчився бензин", - розповіла Reuters співробітниця однієї з АЗС у Бєлгородській області.

При цьому, за даними агентства, заправні станції, що належать великим нафтовим компаніям можуть дозволити собі працювати у звичайному режимі.

Видання нагадує, що першими жертвами бензинової кризи стали Далекий Схід і тимчасово окупований Крим, які відчули проблеми з паливом ще у серпні. Потім бензинова криза, за даними джерел, поширилася на Поволжя, а також південну і центральну Росію.

Хоча російські чиновники заявляють, що проблеми з паливом в РФ – тимчасові, станом на середину вересня дефіцит охопив понад 10 російських регіонів. На заправках немає великих черг, але певні марки бензину, такі як популярні Ai 92 і Ai 95, часто відсутні.

Зазначається, що в окремі дні обсяг переробки нафти в Росії скоротився майже на п'яту частину, а експорт з ключових портів просів, що підштовхує Москву до скорочення видобутку.

Натомість дизельного палива в РФ, за даними Reuters, вистачає з надлишком.

Проте біржова вартість дизелю на Санкт-Петербургській товарно-сировинній біржі останніми тижнями стрімко збільшується і вже перевищила 70 тисяч рублів за тонну. За даними російських ЗМІ, біржа вже обмежила максимальний обсяг купівлі дизелю одним учасником, щоб стримати зростання цін.

Систематичні удари українських безпілотників по російських НПЗ призвели до дефіциту бензину в РФ та стрибка біржових цін на нього до історичних максимумів.

Наприкінці серпня 2025 року Курильський район Росії повністю припинив продаж пального звичайним громадянам. Згодом ця проблема поширилася і на інші регіони Росії.

У першій декаді вересня 2025 року про дефіцит і вимушену зупинку роботи АЗС повідомляли у Нижегородській, Ростовській, Рязанській областях і в тимчасово окупованому Криму.

