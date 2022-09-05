Президент зазначив, що з наближенням зими ЗАЕС забезпечуватиме електроенергією два регіони України.

Президент Володимир Зеленський не розглядає можливості контрольованого відключення захопленої росіянами Запорізької АЕС, оскільки вона є джерелом електрики для двох регіонів України.

Про це він повідомив в інтерв'ю ABC News.

Зеленський заявив, що не розглядатиме контрольоване закриття станції для запобігання будь-яких витоків радіації, враховуючи, що з наближенням зими вона забезпечуватиме енергією два регіони України.

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"Я знаю, що росіяни хотіли б, щоб реактори були відключені від мережі та підключені до російської. Ні, ми не погоджуємося з цими повідомленнями", - сказав Зеленський.

За словами президента, російські окупанти використовують Запорізьку АЕС як зброю у повномасштабній війні проти України.

"Вони окупували нашу атомну станцію, шість блоків. Найбільшу в Європі. Це означає шість Чорнобилів, це найбільша небезпека в Європі. Це означає, що вони використовують ядерну зброю", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що військових і техніки не повинно бути на ЗАЕС.

"На території не повинно бути ніякої військової техніки. І працівники АЕС не повинні бути оточені людьми з вогнепальною зброєю", – сказав президент.

Війна в Україні та Запорізька АЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

30 червня 2022 року МАГАТЕ втратило зв'язок із Запорізької АЕС.

2 липня 2022 року "Енергоатом" відновив зв'язок між Запорізькою АЕС і МАГАТЕ.

5 серпня російські окупанти тричі обстріляли промисловий майданчик Запорізької атомної електростанції.

За даними "Енергоатому" війська РФ в Енергодарі стріляли в бік Запорізької АЕС, ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізьку теплову електростанцію.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС.

Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС території поблизу атомного об'єкта.

11 серпня російські окупанти продовжили бити по Запорізькій АЕС. Були пошкодження.

18 серпня Росія висунула Україні абсурдну умову. Окупанти погрожували зупинити роботу ЗАЕС.

25 серпня Державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про знеструмлення ЗАЕС – сталося відключення від енергомережі п'ятого і шостого енергоблоків.

Станом на 26 серпня два енергоблоки ЗАЕС були знову підключені до енергомережі.

27 серпня з'явилася інформація про те, що РФ проводить останні приготування для підключення ЗАЕС до своєї мережі.

29 серпня окупанти пошкодили інфраструктуру ЗАЕС, зафіксовано ризик витоку водню.

1 вересня місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. Російські окупанти не пустили на ЗАЕС журналістів разом з МАГАТЕ.

3 вересня МАГАТЕ заявило про те, що Запорізьку АЕС відключили від мережі.

Місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС продовжує свою роботу. Російські військові залишаються на майданчику ЗАЕС, а в машинних залах 1-го і 2-го блоків знаходяться вантажівки зі зброєю і боєприпасами.

Україна закликала світову спільноту невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар всіх російських військових, і повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу.

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