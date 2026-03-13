АЗС знову переписали цінники: скільки коштують бензин, дизель та автогаз сьогодні

Середня вартість дизельного палива та автогазу зросла.

Середня ціна на бензин марки А-95 на українських АЗС 13 березня не змінилася і становить 69,14 грн/л, проте інші види пального продовжили дорожчати. Як повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії "А-95", дизельне пальне здорожчало на 54 копійки - до 74,91 грн/л, а автогаз додав 53 копійки - до 42,50 грн/л.

Таким чином, за тиждень бензин марки A-95 подорожчав на 12 копійок – з 69,02 грн/л до 69,14 грн/л. Дизельне пальне злетіло на понад 3 грн/літр – з 71,6 грн/л до 74,91 грн/л, а автомобільний газ на стелах АЗС подорожчав майже на 2 гривні – з 40,69 до 42,5 грн/л.

Ціни на бензин

Найдешевше 95-й бензин 13 березня можна придбати у мережі АЗС "Дніпронафта". Тут його середня ціна становить 65,99 грн/л. Найдорожче 95-й продають у мережах ОККО, WOG та Grand petrol – за 70,99 грн/л.

Ціни на інших АЗС:

UPG - 68,90 грн/л;

"Укрнафті" - 68,99 грн/л;

SOCAR та - 69,99 грн/л;

KLO - 70,49 грн/л;

БРСМ-Нафта - 66,74 грн/л.

Ціни на дизель

Найнижчі ціни на дизельне пальне на сьогодні пропонують АЗС "Дніпронафта". Середня вартість літра дизеля на АЗС мережі становить 71,49 грн/л. Тоді як найвища середня ціна дизеля - у мережі КЛО – 79,09 грн/л.

Не набагато відстали "зелені" мережі OKKO та WOG – 77,99 грн/л. Інша "зелена" мережа - UPG заправляє дизелем по 75,4 грн/л. На АЗС SOCAR літр дизеля пропонують у середньому по 77,85 грн/л, а на державній "Укрнафті" - по 72,99 грн/л. Дещо дешевше можна заправитися дизелем на БРСМ – Нафта – 71,94 грн/л.

Ціни на автогаз

Сьогодні автомобільний газ можна заправити за найнижчою ціною у мережі "Авантаж 7" - 39,45 грн/л, а найдорожче - на АЗС ОККО та WOG – за 44,99 грн/л та 44,98 грн/л відповідно.

Мережа UPG заправляє автогазом у середньому за 43,4 грн/л. Ціна на SOCAR складає - 43,69 грн/л. При цьому "Укрнафта" пропонує в останній робочий день тижня автогаз за 40,99 грн/л, а "БРСМ-Нафта" – за 40,36 грн/л.

Ситуація в Ірані та ціни на бензин - останні новини

Через ситуацію в Ірані та фактичне блокування Ормузької протоки, ціни на нафту суттєво зросли. Періодично "чорне золото" торгується вище 100 доларів за барель.

Через зростання світових цін на нафту та проблеми з постачанням пального ціни на АЗС в Україні пішли вгору. Зокрема, 10 березня середня вартість дизельного пального зросла на 1,32 грн/л до 72,92 грн/л.

На тлі зростання цін на АЗС Антимонопольний комітет відкрив справу за ознаками антиконкурентних узгоджених дій через зростання роздрібних цін на нафтопродукти. Втім прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що ціни на бензин в Україні корелюють зі світовими.

