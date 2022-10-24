Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилася в даний час на 0,6 дол.

Ціни на нафту у понеділок, 24 жовтня, падають, попри зростання попиту на енергоресурси в Китаї.

Про це повідомляє Bloomberg.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на Лондонській біржі ICE Futures на 8:15 за київським часом у понеділок становить 92,87 за дол./барель, що на 0,63 дол. (0,67%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п'ятницю ці контракти подорожчали на 1,12 дол. (1,2%), до 93,5 за дол./барель.

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Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилася зараз на 0,6 дол. (0,71%), до 84,45 дол./барель. До закриття попередніх торгів вартість цих контрактів збільшилася на дол. 0,54 (0,6%), до 85,05 дол./барель.

За підсумками минулого тижня Brent подорожчала на 2%, WTI – на 0,5%.

Тиск на ринок продовжує надавати зміцнення долара, а також побоювання з приводу спаду у світовій економіці в результаті швидкого посилення грошово-кредитної політики світовими центробанками.

Ембарго на російську нафту:

31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн ЄС досягли угоди з забороні на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Євросоюзу до кінця поточного року. Пізніше видання Bloomberg повідомило, що Росія продовжує отримувати більший прибуток від продажу нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.

3 серпня в ОПЕК+ знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо, а 5 вересня прийняли рішення скоротити поставки нафти. Станом на 14 вересня доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму, а 5 жовтня з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що США можуть обмежити ціну на російську нафту до 60 доларів за барель.

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