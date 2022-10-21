Деякі кораблі змінюють країну походження, а торговельні підприємства переміщуються за межі G7, щоб ухилитися від плану щодо обмеження ціни на нафту.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну існують досить високі ризики того, що Росія зможе обійти обмеження цін на нафту.

Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Сполученим Штатам відомо про те, що деякі кораблі змінюють країну походження, а торгові підприємства переміщаються за межі G7, щоб ухилитися від плану з обмеження ціни на нафту, йдеться в матеріалі.

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"Теоретично існує досить великий тіньовий флот, щоб продовжити поставки російської нафти після 5 грудня", — заявила Андреа Оліві, глобальний керівник відділу наливних вантажів в гіганті торгівлі сировинними товарами Trafigura.

Разом з тим, Банк JP Morgan вважає вплив цінової стелі приглушеним, оскільки Росія майже повністю обходить заборону, направляючи китайські, індійські та власні судна, середній вік яких становить майже два десятиліття, що є відносно давнім за стандартами судноплавства.

В результаті російський експорт в грудні може скоротитися всього на 600 000 барелів на добу в порівнянні з вереснем.

За словами Норберта Рукера, глави економічного відділу швейцарської компанії з управління активами Julius Baer, в русі знаходяться не тільки кораблі, але і служби, необхідні для руху їх нафтових вантажів.

"Нафтотрейдери, які торгують російською нафтою, більше не знаходяться у Швейцарії, Женеві чи Лондоні. Вони їдуть з Близького Сходу", - сказав Рукер.

Деніел Ан, колишній головний економіст Держдепартаменту США, каже, що країни, які ввели санкції проти Росії, переоцінили свій контроль над світовою торгівлею нафтою.

Ембарго на російську нафту:

31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн ЄС досягли угоди з забороні на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Євросоюзу до кінця поточного року. Пізніше видання Bloomberg повідомило, що Росія продовжує отримувати більший прибуток від продажу нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.

3 серпня в ОПЕК+ знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо, а 5 вересня прийняли рішення скоротити поставки нафти. Станом на 14 вересня доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму, а 5 жовтня з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що США можуть обмежити ціну на російську нафту до 60 доларів за барель.

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