У 2025 році нафтогазові збори скоротилися до мінімуму з часів пандемії 2020 року.

Доходи федерального бюджету Російської Федерації від нафти і газу в березні 2026 року впали на 43% порівняно з попереднім роком. При цьому вже в квітні бюджет повинен відчути приплив нафтодоларів через різке зростання цін на "чорне золото", спричинене війною на Близькому Сході.

Видання The Moscow Times пише, що нафтогазові доходи, які забезпечують близько чверті надходжень до державної скарбниці, минулого місяця склали 617 мільярдів рублів, що на 464 млрд рублів нижче за підсумки березня 2025 року. При цьому в порівнянні з лютим збори зросли на 43%, або 185 мільярдів рублів, завдяки сплаті податку на додатковий дохід (ПДД) за четвертий квартал минулого року.

Загалом за перший квартал від енергоносіїв до казни надійшло 1,44 трильйона рублів, що на 45% менше, ніж у січні-березні 2025 року. За три місяці бюджет зібрав 16% від річного плану в 8,92 трильйона рублів.

Видання пише, що нафтогазові доходи стрімко знижувалися з 2025 року на тлі невисоких міжнародних котирувань нафти, великих знижок на російську нафту та міцного рубля. Однак у квітні доходи мають сильно зрости через війну на Близькому Сході.

За підсумками ж 2025 року нафтогазові збори скоротилися на 24% до 8,48 трильйона рублів - мінімуму з ковідного 2020 року.

