Трансформація вугільних регіонів в Україні має тривати до 2028-2030 років.

Україна в рамках програми трансформації вугільних регіонів цього року запускає два пілотних проекти із закриття державних шахт.

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Про це заявив під час прес-конференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цього року ми почнемо реалізацію двох пілотних регіонів – на Західній Україні та на сході. Це будуть дві шахти, термін експлуатації яких вичерпано, ресурс вичерпано. Вони підлягатимуть закриттю природним способом. Але при цьому з людей, які там працювали, частина залишиться працювати, тому що утримання шахт – це десятки років, це вимагає також певної роботи. Але частина людей має отримати альтернативну роботу, діти цих людей мають отримати певне навчання. Це - елементи справедливої довгострокової трансформації вугільних регіонів", - сказав прем'єр.

Що цьому передувало

У серпні минулого року Міністерство енергетики України повідомило, що Концепція трансформації вугільних регіонів передбачає поділ всіх державних шахт на три категорії. Перша - це ресурсна база енергетичної компанії "Центренерго".

Передбачається подальше створення вертикально інтегрованої компанії у складі "Центренерго" з найбільш ефективних вугледобувних підприємств.

Друга категорія - це шахти "подвійного" призначення, тобто видобувні енергетичне і коксівне вугілля, яке використовується в металургії.

Третя категорія - шахти, які будуть запропоновані для приватизації не лише як вугледобувні підприємства, а й як цілісні майнові комплекси. Такі об'єкти можуть використовуватися після перепрофілювання для іншої господарської діяльності.

Трансформація вугільних регіонів в Україні повинна тривати до 2028-2030 років. В Україні 65 мономіст, які зав'язані на вугільній галузі, а кількість залучених працівників сягає 30 тисяч.

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Автор: Дмитро Шварц