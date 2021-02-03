В Україні склалася критична ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС.

Ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною, що загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС.

Про це заявили в Національній комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Регулятор зазначає, що така ситуація може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в об'єднаній енергосистемі України.

"Щоденне зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС. Це може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в об’єднаній енергосистемі України та введення в дію графіків аварійного припинення електропостачання споживачам", - наголошують у НКРЕКП.

Так, за даними "Укренерго", станом на 31 січня 2021 року запаси палива на складах ТЕС з листопада 2020 року зменшилися у 5,7 раза - до 436,8 тис. тонн. 48% запасів вугілля зосереджено лише на двох станціях - Луганській та Слов'янській ТЕС.

"Разом з цим, за даними Міністерства енергетики, станом на 2 лютого 2021 року запаси вугілля на ТЕС становлять 431,9 тис. тонн (291 тис. т - газового вугілля та 140,9 тис. т - антрациту). Поточні запаси вугілля в 5,5 раза менші за значення станом на 4 лютого 2020 року (2,4 млн т)", - йдеться в повідомленні.

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Нацкомісія з тарифів нагадала, що 25 січня ухвалила рішення щодо проведення позапланових перевірок на "ДТЕК Східенерго", "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Західенерго", "Центренерго" та "Донбасенерго".

Перевірки здійснюють щодо забезпечення теплових електростанцій необхідним резервом відповідного палива для роботи в опалювальний період 2020-2021 років.

"У разі виявлення порушень за результатами перевірок НКРЕКП застосує до відповідних суб’єктів господарювання санкції в рамках чинного законодавства", - додали в регуляторі.

Криза в українській енергетиці: що цьому передувало

19 січня державна компанія "Укренерго" - оператор Об'єднаної енергосистеми країни заявила про критичну ситуацію із запасами вугілля на складах теплоелектростанцій у зв'язку з настанням холодів.

Згідно з повідомленням держкомпанії, станом на 18 січня, запаси вугілля на ТЕС (всіх марок) з початку листопада 2020 року зменшилися в 5,2 раза - до 487,5 тисячі тонн, з них газового вугілля - в 7,5 раза, до 283,6 тисячі тонн, антрацитового - на 44,4%, до 203,9 тисячі тонн.

При цьому, за інформацією компанії, другий тиждень нового року характеризувався різким збільшенням споживання електроенергії в Україні через холоди, що настали, як щодо попереднього тижня, так і аналогічного періоду минулого року.

Раніше, для проходження цього складного для енергосистеми періоду "Укренерго" визначило низку заходів для балансування і покриття додаткового навантаження в години ранкового і вечірнього максимумів споживання. Ключовими напрямками є збільшення виробництва електроенергії на ГЕС і ГАЕС, а також підвищення рівня навантаження теплових електростанцій (ТЕС).

Україна 1 лютого 2020 року відновила Комерційний імпорт електроенергії з Росії. Загальний обсяг поставленої з Росії електроенергії склав 1 мільйон кВт-год. Імпорт електроенергії з Білорусі здійснювався з добовими обсягами від 9,9 мільйона кВт-год до 12,3 мільйона кВт-год сумарно за тиждень - 80,3 мільйона кВт-год (2,5% від загального електроспоживання).

Станом на 28 січня 2021 року на складах ТЕС знаходиться 578 700 тонн вугілля, що на 525 800 тонн менше від необхідної норми.

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Автор: Олександр Топчій